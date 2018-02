LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 | DIRETTA lunedì 12 febbraio | gigante femminile rinviato

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : rinviato a data da destinarsi il gigante femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l’Italia: Federica Brignone, Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia possono giocarsi un podio e regalare una grande emozione all’Italia. Brignone sarà la punta del quartetto tricolore, quella che ha maggiori certezze, ma non bisogna dimenticare la mina vagante Bassino, in grado di ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l’Italia cerca il miracolo nel Team Event. Carolina Kostner per trascinare gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team event di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia è in piena lotta per conquistare una clamorosa medaglia nella prova a squadre: gli azzurri sono quarti, distaccati di un solo punto dagli USA, e si giocano davvero il tutto per tutto. A trascinarci dovrà essere Carolina Kostner, chiamata a una prova di grande sostanza nel suo programma libero: gareggerà ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : gigante femminile e inseguimenti di biathlon. Ore di passione per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e le azzurre per coltivare un sogno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l’Italia: Federica Brignone, Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia possono giocarsi un podio e regalare una grande emozione all’Italia. Brignone sarà la punta del quartetto tricolore, quella che ha maggiori certezze, ma non bisogna dimenticare la mina vagante Bassino, in grado di ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Kevin Fischnaller si gioca tutto nella quarta manche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul budello sudcoreano si disputano la terza e la quarta manche al termine delle quali verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi. Il grande favorito è Felix Loch che insegue un leggendario tris: il tedesco ha 188 millesimi di vantaggio sull’austriaco David Gleircher, 0.217 sul russo Roman Repilov e 0.218 sullo ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : L’ITALIA SI SBLOCCA : WINDISCH BRONZO NEL BIATHLON!!! Kevin Fischnaller risale - si gioca il bronzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

