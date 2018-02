L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

L’Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni quarta puntata del 13 febbraio : L’Isola dei Famosi: le anticipazioni della puntata di martedì 13 febbraio 2018 Le anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2018 ‘parlano’ chiaro. La quarta puntata del reality show di Canale5 non andrà in onda lunedì 12 febbraio, ma martedì 13. Lo ha deciso Mediaset che, a quanto pare, vuole evitare la contro-programmazione di Rai1, canale che stasera propone la prima delle due nuove puntate de Il Commissario Montalbano. ...

Francesca Cipriani finisce in tribunale dopo L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Francesca Cipriani chiamata in tribunale come testimone Il quotidiano Il Giorno ha rivelato poco fa che non ci sarà il processo abbreviato per Giovanna Rigato. Il motivo? Francesca Cipriani non potrà testimoniare in tribunale. Difatti, come molti sapranno bene, la bionda showgirl è attualmente impegnata come naufraga vip alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E proprio per questo motivo il giudice ha ritenuto ...

Video del Tapiro D’Oro a Francesco Monte per il Canna-gate alL’Isola dei Famosi 2018 : spunta Cecilia Rodriguez? : Tapiro d'oro a Francesco Monte per il Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018 nella nuova puntata di Striscia la Notizia. Se nei giorni scorsi Valerio Staffelli aveva consegnato lo speciale "premio" a Eva Henger, nella puntata di oggi, 12 febbraio, toccherà proprio al tronista pugliese beccato per le vie di Milano ma, a quanto pare, non da solo. Secondo le prime indiscrezioni sembra che il tronista fosse in compagnia della sua ex, Cecilia ...

Ruby ter - Francesca Cipriani alL’Isola dei famosi : pm dà parere negativo a rogatoria in Honduras : Si dovrà attendere il 26 marzo per sapere come andrà a finire una delle prime tappe giudiziarie del caso Ruby ter. Francesca Cipriani, showgirl, ex ospite delle serate ad Arcore e imputata nel procedimento Ruby ter, sta partecipando all’Isola dei famosi e, dunque, non si può “aspettare” che torni dal programma tv, che si svolge in Honduras, o fare una rogatoria internazionale per sentirla come testimone, come ha chiesto, invece, la ...

“Ha visto e parlerà!”. Droga alL’Isola dei Famosi - Eva tira in ballo la naufraga. A Domenica Live ennesima puntata della lite tra l’ex pornodiva e Francesco Monte a un passo dalle aule di tribunale : “Io sicuramente ho detto la verità, mi dispiace che Francesco Monte agisca così, sarebbe bastato che avesse chiesto scusa. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, e non mi faccio passare per bugiarda. Mi ha attaccato nel gioco, nominandomi, perché gli avevo rotto le scatole per la canna. Sono certa di non essermi sbagliata perché ho sentito l’odore, anche altri concorrenti si sono lamentati. Tutti hanno paura per la propria ...

L’Isola dei Famosi 2018 non va in onda per evitare Il Commissario Montalbano : quando vedremo la nuova puntata? : L'Isola dei Famosi 2018 non va in onda oggi, 12 febbraio. Sarà un lunedì insolito per tutti coloro che aspettano l'appuntamento, ormai fisso, con i reality di Canale 5. Questa sera Alessia Marcuzzi e i suoi naufraghi non saranno protagonisti del prime time di Canale 5 ma non per via del caso Francesco Monte e delle accuse di Eva Henger, ma per via di un gigante della televisione che metterebbe paura a chiunque. Se la scorsa settimana ...

Verissimo - Francesco Monte : “Non volevo andare via dalL’Isola dei Famosi. Mio padre ha pianto. Aspetterò Paola Di Benedetto” : Francesco Monte a Verissimo: le dichiarazioni dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Francesco Monte è tornato in tv dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, si è difeso dalle accuse di Eva Henger ma ha soprattutto svelato il suo stato d’animo. Uno stato d’animo che non è dei migliori. Perché Monte non voleva lasciare […] L'articolo Verissimo, Francesco Monte: “Non volevo andare via ...

L’Isola dei Famosi - il sostegno a Francesco Monte dopo Verissimo : Francesco Monte, le parole dell’agente dopo la puntata di Verissimo È nell’occhio del ciclone da almeno due settimane. Francesco Monte, ex tronista di Uomini e donne, è tornato definitivamente da qualche giorno dall’Honduras in seguito ad un suo abbandono volontario. Infatti il ragazzo pugliese, nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi, è stato attaccato da Eva Henger, accusandolo quest’ultima di aver fumato della marijuana durante la ...

“Beh - sapete - per me Paola Barale…”. E la frase di Raz Degan emoziona tutti. L’ex vincitore delL’Isola dei famosi torna in tv e si lascia andare ad un’intensa chiacchierata. Poi viene stuzzicato sull’amore e lui commuove l’intero pubblico : “Certi amore non finiscono…”, cantava Venditti. E ogni volta che si parla di Raz Degan e Paola Barale viene normale pensare a quella frase. Raz è tornato in tv. A un anno dalla vittoria all’Isola dei famosi, l’attore israeliano è stato di nuovo ospite di Verissimo. Nell’intervista ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e non ha potuto non menzionare la sua ex fidanzata storica, Paola Barale. A due anni ...

Stefano De Martino dispiaciuto per Francesco Monte : il ballerino rivela cosa pensa del caso scoppiato alL’Isola dei Famosi : cosa ne pensa Stefano De Martino di Francesco Monte e dello scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi Stefano De Martino è dispiaciuto per Francesco Monte. L’inviato dell’Isola dei Famosi lo ha confessato a Verissimo, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche […] L'articolo Stefano De Martino dispiaciuto per ...

“Quando uno è signore…”. Ritorno “social” col botto per Francesco Monte : rientrato in Italia - l’ex naufrago delL’Isola dei Famosi torna in rete con uno scatto inedito. Riaccendendo - ovviamente - la polemica con Eva Henger : i fan scatenati : A volte ritornano, titolava una famosa raccolta di racconti del maestro dell’horror Stephen King. Un titolo perfetto per il rientro in Italia, attesissimo, di Francesco Monti, uno dei personaggi più attesi all’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi la cui avventura in Honduras si è conclusa con parecchio anticipo rispetto alla tabella di marcia e con modalità che hanno fatto discutere assai gli appassionati del reality show ...

L’Isola dei Famosi : Chiara Nasti interviene sul caso Francesco Monte : Chiara Nasti dice la sua sul caso Francesco Monte e la droga all’Isola dei Famosi E’ il caso del momento quello di Francesco Monte e la marijuana fumata a L’Isola dei Famosi. Il tutto è nato dopo la diChiarazione in diretta di Eva Henger la quale, stufatasi delle presunte menzogne dell’ex tronista, ha spifferato tutto a più di quattro milioni di telespettatori lasciando basita la conduttrice Alessia Marcuzzi. Da allora ...

Terrore alL’Isola dei famosi. Succede di notte mentre i naufraghi dormono beati. Nel silenzio più assoluto - si palesa una figura “molto grossa” e si appoggia su uno dei vip. Nessuno si accorge di nulla ma - al risveglio - la paura dilaga. Anche questo - sì… : all’Isola dei Famosi sta Succedendo di tutto. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte, che ha deciso di tornare in Italia dopo le accuse di Eva Henger che ha fatto sapere a tutto il pubblico che, mentre era in Honduras, l’ex di Chechu ha fatto uso di droga, non è certo finito il divertimento. O meglio, per Monte sì che è finito… E infatti da quando è tornato ha nostalgia. Ha ammesso di aver sofferto per avere preso la decisione che ha preso ma ...

Filippo Nardi squalificato dalL’Isola dei Famosi? : Filippo Nardi rischia di essere squalificato dalla tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. Per quale motivo? L’uomo ha offeso pesantemente Francesca Cipriani. Sentite le parole tremende che le avrebbe rivolto! La tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi sta regalando ai telespettatori italiani tantissimi momenti di puro trash. Dopo l’episodio “droga” che ha comportato l’abbandono di Francesco Monte ...