L' Isola dei Famosi 2018 rinviata | ecco perché

Isola dei Famosi : Amaurys favorito per la vittoria - sul podio Mancini-Atzei : Dopo il secondo posto a 'Ballando con le stelle' e a 'Pechino Express', Amaurys Perez si candida a vincere questa edizione dell'Isola dei Famosi. Il campione olimpico di pallanuoto è il favorito dei ...

Ruby ter - Francesca Cipriani all’Isola dei famosi : pm dà parere negativo a rogatoria in Honduras : Si dovrà attendere il 26 marzo per sapere come andrà a finire una delle prime tappe giudiziarie del caso Ruby ter. Francesca Cipriani, showgirl, ex ospite delle serate ad Arcore e imputata nel procedimento Ruby ter, sta partecipando all’Isola dei famosi e, dunque, non si può “aspettare” che torni dal programma tv, che si svolge in Honduras, o fare una rogatoria internazionale per sentirla come testimone, come ha chiesto, invece, la ...

L'Isola dei Famosi 2018/ Oggi - 12 febbraio - non va in onda : ecco perché : L'Isola dei Famosi 2018 questa sera non sarà in tv ma la nuova diretta slitterà a domani. I problemi tecnici non sono alla base di questa scelta dovuta soprattutto alla proposta di Rai1(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte ammette l'interesse per Paola Di Benedetto che sull'isola litiga con la Capriotti : L'ex tronista: "È nato un avvicinamento tra a me e lei all'improvviso". La showgirl, nel frattempo, furibonda con Cecilia.

Isola dei Famosi - Cecilia sta dalla parte di Monte. E lui si commuove a Verissimo : Francesco Monte ha accettato di parlare di ciò che è accaduto all' Isola dei Famosi soltanto nello studio di Verissimo . L'ex naufrago, nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, ha ribadito di ...

“Fatela scop*** da qualcuno”. Isola dei Famosi choc : le parole sono ben scandite e lo sgomento in Honduras è generale. La diretta interessata va su tutte le furie e - lo ha già promesso - si vendicherà appena possibile. Assolutamente nulla da aggiungere… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio ci sarà la prossima puntata. Lo sapevate che è stato cambiato il giorno della messa in onda del reality? Già, la puntata serale è stata posticipata dal lunedì al martedì, sempre su Canale 5, alle ore 21.30. La puntata di martedì 13 è molto attesa perché è quasi certo che ci sarà Francesco Monte che, finalmente, potrà dire la sua sulla faccenda della droga. Dopo le accuse mosse al bel Monte da Eva Henger, il ...

L'Isola dei famosi 2018 - scatta la protesta : 'Basta Eva - hai stufato!' Video : L'#isola dei famosi 2018 sta monopolizzando tutti i programmi televisivi di questi ultimi giorni. In verita' fa più discutere quello che sta succedendo in Italia. I naufraghi rimasti in Honduras non sono ancora riusciti, almeno per il momento, a catalizzare l'attenzione su di loro. Isola dei famosi, sui social scoppia la protesta: 'Basta Eva, hai stufato!' In questi giorni stiamo assistendo davvero ad una cosa assurda. Eva Henger si fa paladina ...

Isola dei FAMOSI 2018 - SCANDALO DROGA/ Chi altro ha fumato con Francesco Monte? Eva Henger lancia altri indizi : ISOLA dei FAMOSI 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 12:49:00 GMT)

“Ma se è drogato…”. Isola dei Famosi - Francesco Monte la prenderà male… Nonostante le smentite - il ritorno anticipato in Italia e le mille parole spese per dichiarare la sua innocenza - ecco la “mazzata”. Questa di sicuro non se l’aspettava e metterà l’ex di Chechu ulteriormente in ginocchio : Il droga gate de L’Isola dei Famosi non finisce. Nonostante Francesco Monte, troppo sotto pressione per la vicenda, abbia deciso di sua spontanea volontà di lasciare l’Honduras e tornare in Italia, il suo gesto estremo non è bastato. Perché, ovviamente, ora che è tornato, tutti gli chiedono, sempre, di parlare della stessa cosa. E, sull’altro fronte, Eva Henger continua a incalzare. E continua a ribadire lo stesso concetto: Francesco Monte ha ...

Isola dei Famosi - Paola furiosa con Cecilia : Ha detto che mi hanno messa qui per farmi sc... : L'abandono di Francesco Monte ha scaldato gli animi dei concorrenti dell'Isola dei Famosi e sono soprattutto le donne le più "agguerrite".L'ultima discussione, infatti, è proprio avvenuta tra le naufraghe. E chi potevano essere le protagoniste di questa lite se non le acerrime nemiche Paola Di Benedetto e Cecilia Capriotti? Nessuno. Le due non si sopportano proprio e ogni scusa è buona per scatenare un putiferio. ...

Isola dei Famosi - Teresanna contro Eva : "Lei non può fare la morale agli altri" : Nell'ultima puntata di Domenica Live si è tornati a parlare di Francesco Monte e del presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi . L'ex tronista di Uomini e Donne non era in studio perché ha ...

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei e Alessia Mancini sempre più unite : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:47:00 GMT)