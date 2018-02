L’instore tour de Lo Stato Sociale per l’album Primati | gli eventi firmacopie dopo

Rimandati i firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze : le nuove date delL’instore tour : Gli appuntamenti firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze sono stati posticipati. Il cantante ha comunicato stamattina di essere costretto a rimandare le prime due tappe dell'instore tour promozionale dopo Sanremo 2018 a causa delle sue condizioni di salute che non gli consentono di far fronte all'impegno preso. "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato con febbre alta e cali di pressione", spiega Giovanni Caccamo con un post su ...

L’instore tour di Annalisa per Bye Bye - il nuovo album dopo Sanremo 2018 : tutte le date dei firmacopie : A poche ore dalla finale al Festival di Sanremo, è stato annunciato l'instore tour di Annalisa per il nuovo album Bye Bye. Bye Bye sarà disponibile in versione fisica in tutti i negozi di dischi e nei digital download a partire dal 16 febbraio prossimo, e conterrà tredici brani tra cui Il mondo prima di te, il singolo presentato nel corso del Festival di Sanremo. Annalisa è in gara tra i Big del Festival della Canzone con un brano dedicato ...

Annunciato L’instore tour di Mudimbi - in gara a Sanremo 2018 con Il Mago : tutti gli eventi firmacopie : A seguito della prima esibizione al Festival di Sanremo 2018, è stato Annunciato l'instore tour di Mudimbi per l'album d'inediti Michel. Si è esibito proprio ieri sera, giovedì 8 febbraio, nel corso della terza serata della kermesse per la gara delle Nuove Proposte. Mudimbi ha portato sul palco dell'Ariston la canzone Il Mago, un brano dai toni ironici che affronta la volontà di apprezzare tutto ciò che di buono ci succede durante la ...

L’instore tour di Ultimo per l’album Peter Pan - le date dei firmacopie dopo Sanremo 2018 : L'instore tour di Ultimo parte il 12 febbraio da Roma, dopo la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo 2018 con il brano Il ballo delle incertezze. 21enne romano, Ultimo unisce la canzone d'autore all'hip-hop e ama definirsi Cantautorap. Al 68° Festival di Sanremo 2018 è in gara nella categoria delle Nuove Proposte con Il ballo delle incertezze, uno dei singoli favoriti per la vittoria finale nella categoria. “Quando ho scritto Il ...

Al via i firmacopie di Fabrizio Moro per la raccolta Parole - Rumori e Anni : date delL’instore tour dopo Sanremo : Alla vigilia del ritorno a Sanremo, stavolta per la prima volta in coppia, è stato annunciato il calendario dei firmacopie di Fabrizio Moro, che presenterà al pubblico il best of Parole, Rumori e Anni Vol.1 in uscita il 9 febbraio. La raccolta da 13 canzoni è un modo per celebrare il decennale di carriera, l'Anniversario dell'uscita del fortunato album Pensa, ma senza rinunciare all'originalità, visto che i brani sono "ri-arrangiati, ...

L’instore tour de Le Vibrazioni dopo il Festival di Sanremo 2018 : gli eventi firmacopie : L'instore tour de Le Vibrazioni inizierà il prossimo 12 febbraio da Milano con un appuntamento firmacopie in programma al negozio Mondadori di Piazza del Duomo. A seguire, il gruppo sarà a Genova, Torino, Stezzano, Padova e Bologna. Il 18 febbraio, Le Vibrazioni sono attese a Firenze e il 19 febbraio a Roma, presso la Discoteca Laziale. Martedì 20 febbraio, la band guidata da Francesco Sarcina firmerà le copie del disco a Nola, al Centro ...

L’instore tour di Renzo Rubino a febbraio con il repack di Il Gelato dopo il Mare : le prime date dopo Sanremo 2018 : L'instore tour di Renzo Rubino seguirà la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano Custodire, canzone nella quale immagina due genitori che si ritrovano a dialogare in solitudine, dopo anni di silenzi. Custodire è stato scritto da Renzo Rubino sia nel testo che nella musica ed è stato prodotto da Giuliano Sangiorgi. Per Rubino non si tratta della prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: ha vinto il premio della ...

Emma Marrone : ecco tutte le date delL’instore tour di “Essere qui” : Emma annunciato le date dell’instore tour del nuovo album “Essere qui”, in uscita venerdì 26 gennaio (dai un’occhiata cliccando qui alla tracklist). [arc id=”a205bd48-f640-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Proprio da venerdì 26, Emma inizierà l’instore tour da Roma, dove incontrerà i suoi affezionatissimi fan. Apri l’agenda e segnati tutte le date: 26 gennaio – Discoteca Laziale di ROMA (Via Giovanni ...

Le nuove date delL’instore tour di Emma Marrone per l’album Essere qui : tutti gli appuntamenti con i firmacopie : Annunciate le nuove date dell'instore tour di Emma Marrone a supporto dell'album Essere Qui, quinto progetto discografico, in uscita venerdì 26 gennaio. La cantante salentina fa il suo ritorno sulla scena musicale italiana con un nuovo lavoro discografico, dal titolo Essere Qui, atteso questo venerdì 26 gennaio sul mercato per Universal Music. L'album è stato anticipato dal singolo L'isola, accolto con entusiasmo dai fan della cantante ex ...

L’instore tour di Madman per l’album Back Home : gli appuntamenti firmacopie di febbraio : L'instore tour di Madman inizia il prossimo 2 febbraio, nel giorno dell'uscita del nuovo album, Back Home. Il cantante pubblica il nuovo lavoro dopo il grande successo del singolo Trapano, certificato Oro da Fimi/GfK Italia un mese dopo la sua uscita. Trapano risale al mese di novembre 2017 e il 2 febbraio 2018 Madman rilascerà l'album di inediti con Tanta Roba Label / Universal Music Italia. Lo presenterà attraverso una serie di ...

Nuovi appuntamenti con L’instore tour dei Maneskin : gli ultimi firmacopie prima dei concerti nei club italiani : Prosegue con Nuovi appuntamenti l'instore tour dei Maneskin, a supporto dell'EP Chosen pubblicato a seguito di X Factor 11. La band sarà impegnata in nuove date di firmacopie, prima di iniziare le prove in vista del tour nei club italiani. Alle date precedentemente annunciate, si aggiungono appuntamenti a partire dal 25 gennaio, quando la band incontrerà i fan al centro commerciale Orio Center di Orio al Serio a Bergamo, il 26 gennaio al Vale ...

L’instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect - il nuovo album anticipato dal singolo Ipernova : L'instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect inizia il 26 gennaio da Verona (ore 15.00) e Brescia (ore 18.00) per chiudersi a Palermo il 4 febbraio prossimo dopo una serie di eventi firmacopie in tutta la penisola. Butterfly Effect è il titolo del nuovo progetto discografico di Mr.Rain e sarà disponibile dal 26 gennaio in tutti i negozi e in digitale con Warner Music. Il “poeta” del rap italiano vanta all'attivo già 2 dischi di Platino per ...

L’instore tour dei Maneskin per Chosen e Che tempo che fa : tutti gli appuntamenti del gruppo : L'instore tour dei Maneskin continua l'11 gennaio con un appuntamento in programma a Torino presso il negozio La Feltrinelli. Dopo gli eventi insieme ai finalisti di X Factor Italia, undicesima edizione, la band rivelazione del programma intraprenderà un instore tour proprio che la vedrà firmare le copie dell'album d'esordio, Chosen, in alcuni dei principali negozi di musica della penisola. Dopo la prima tappa di Torino, i Maneskin ...

L’instore tour di Giorgia per Oronero Live : gli appuntamenti firmacopie a Milano e Roma : A pochi giorni dall'uscita di Oronero Live, sono stati annunciati oggi gli appuntamenti per l'instore tour di Giorgia. Il nuovo album, una riedizione molto speciale del precedente disco Oronero, è in arrivo sul mercato discografico il 19 gennaio 2018. L'instore tour di Giorgia prevede al momento due appuntamenti, uno a Milano e uno a Roma. Giorgia sarà alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano il 19 gennaio 2018, giorno di uscita del nuovo ...