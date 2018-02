libro terrorismo marino d' amore 

agi

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Perché ilè oggi così diffuso e potente? Perché è riuscito a organizzarsi in forme così capillari ed efficaci al punto da essere considerato una minaccia per il mondo intero? Più in profondità: che cos'è esattamente il? Qual è la sua 'filosofi', quali le sue radici culturali e le sue motivazioni politiche? Anche e soprattutto alla luce dei suoi continui mutamenti. Ilè diventato, nostro malgrado, il più grande e imprevedibile nemico della nostra epoca. Ne “I giorni del terrore: ilinternazionale e le sue declinazioni” edito da Primiceri (162 pagine, 15 euro),D’Amore risponde a queste domande, ponendo la sua personale lente d’ingrandimento sul fattore comunicativo, diventato ormai parte integrante del fenomeno. ...