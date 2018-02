L' ex presidente Saakashvili è stato cacciato dall' Ucraina

Arrestato lex presidente georgiano Saakashvili - proteste a Kiev : L'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili ha annunciato lo sciopero della fame per protestare contro il suo arresto, avvenuto ieri sera a Kiev. Saakashvili è diventato una delle principali figure ...

Arrestato a Kiev l'ex presidente georgiano Saakashvili - : A capo di un movimento di opposizione in Ucraina, è accusato di far parte di un'organizzazione criminale e di aver ricevuto denaro dal deposto presidente Yanukovych, attualmente in esilio in Russia, ...

Ex presidente Georgia minaccia suicidio sul tetto/ Video - Mikheil Saakashvili : arrestato rivale di Poroshenko : Ex presidente Georgia minaccia suicidio sul tetto a Kiev: Video, Mikheil Saakashvili fermato dalla polizia in Ucraina dopo perquisizione della sua casa. Principale avversario di Poroshenko(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 13:05:00 GMT)

Ucraina - fermato a Kiev ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili : Mikhail Saakashvili, ex presidente georgiano ed ex governatore di Odessa in Ucraina, è stato arrestato a Kiev su ordine dei procuratori ucraini. A fermare Saakashvili sarebbero stati degli agenti appartenenti ai servizi segreti ucraini che hanno agito a viso coperto.Oggi decine di uomini armati hanno circondato la sua abitazione, bloccando l'entrata. A quel punto Saakashvili ha provato a rifugiarsi sul tetto e ha iniziato a urlare: ...

Kiev - perquisita casa dellex presidente georgiano Saakashvili : fermato : L'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili è stato fermato dalla polizia ucraina dopo che la sua abitazione è stata perquisita dagli uomini dei servizi segreti. Mentre gli agenti entravano nella ...

Kiev - arresto ex presidente Saakashvili : 10.08 L'ex presidente georgiano ed ex governatore di Odessa a capo del Movimento delle Nuove Forze, Mikhail Saakashvili, è stato arrestato a Kiev. Dopo la perquisizione della sua abitazione era salito sul tetto della palazzina e minacciava di gettarsi nel vuoto. Saakashvili è un avversario del presidente Poroshenko e uno degli animatori delle recenti proteste a Kiev contro la corruzione nel Paese. Davanti l'abitazione dell'ex presidente ...

Kiev - minaccia di gettarsi dalla finestra : arrestato ex presidente georgiano Saakashvili : Aveva minacciato di gettarsi dal terrazzo di casa sua dopo che la polizia ucraina aveva perquisito la sua abitazione

