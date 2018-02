Lega Pro | Gravina e Ghirelli incontrano vertici di Lecce e Catania

Museo : Lega - rimuoviamo? No - promuoviamo : ANSA, - MILANO, 12 FEB - "È razzismo fare sconti etnici. Detto questo andremo al governo non per rimuovere ma per promuovere, per valorizzare e defiscalizzare chi investe in cultura. Valuteremo i ...

Pescante e il nordcoreano Chang Ung a Casa Italia. 'Ci Lega un'amicizia profonda' : Casa Italia si conferma al centro del mondo all'insegna della fratellanza e dell'unità promossa dallo sport. E così il punto d'incontro della missione italiana a PyeongChang, dopo aver ospitato nei giorni scorsi una squadra mista di ...

Fiorello in colLegamento (con la Pausini) : "Chi condurrà l'anno prossimo? Si sta pensando al Papa e Melania Trump. Ci sono politici in sala?" : La prima superospite della finale del festival di Sanremo è Laura Pausini, guarita dalla laringite che l'aveva costretta al forfait la prima sera, quando era intervenuta al telefono durante la performance di Fiorello. Stasera lo scambio di ruoli, lei è sul palco, lo showman è al telefono."Laura sei perfetta, Claudio sei perfetto, l'unica cosa che stona è il rossonero", scherza l'interista Fiorello. Fa i complimenti a ...

Elezioni - così la Lega prova a prendersi il Sud : il mix di riciclati e volti nuovi può valere 25 seggi dall’Umbria alla Sicilia : riciclati, due acquisti dalla destra dura e pura del Movimento per la Sovranità, ultracattolici, facce pulite, una spruzzata di gioventù. Un pot-pourri con una sola linea guida: i marchigiani nelle Marche, i calabresi in Calabria e i sardi in Sardegna. Perché il radicamento nei territori meno agevoli è appena iniziato e bisogna portarlo avanti. Non importa come, conta la sostanza. Matteo Salvini era stato chiaro: “Certamente presenteremo ...

MeLegatti - non c'è più tempo per produrre le colombe per Pasqua ma Hausbrandt conferma impegno : Doccia fredda sul tentativo di Hausbrandt di salvare il pandoro Melegatti. Il Tribunale di Verona non ha dato il via libera alla campagna Pasquale che sarebbe stata finanziata dal gruppo veneto. La ...

Jabra Elite 25e Sport eLeganza e funzionalità. Il miglior prodotto per chiamate e musica wireless : Cosa sono i Jabra Elite 25e? Non dei semplici auricolari collegati tra loro da un archetto flessibile, sono molto di più in termini di qualità del suono, di ergonomia e di durata della batteria. Hanno un sistema che elimina fruscii e sono resistenti alle intemperie….sono insomma un bel salto in avanti, in termini di usufruibilità e comodità d’utilizzo. Non sono nuovo a parlarvi dei prodotti Jabra, ne ho provati diversi modelli ...

Kascina Autogestita Popolare imbratta sede della Lega - Belotti : 'Ora paga la Procura?' : La presunta causa: un fatto di cronaca nera avvenuto pochi giorni prima, fatto che si sarebbe dovuto risolvere all'interno di una dimensione puramente giudiziaria-penale ma che diventa la goccia che ...

Volley - SuperLega 2018 : Perugia-Civitanova. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire il big match - si decide la regular season : La partita non sarà trasmessa in diretta tv, prevista la diretta streaming a pagamento sul sito Lega Volley Channel. SABATO 10 FEBBRAIO: 20.45 Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova ,...

Volley - SuperLega 2018 : Perugia-Civitanova. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire il big match - si decide la regular season : Oggi sabato 10 febbraio, Perugia e Civitanova si fronteggiano nuovamente: la sfida infinita di questa stagione, il quanto atto di un testa a testa palpitante che ci sta emozionando da mesi. Questa volta sotto con la SuperLega: l’incontro valido per la 22^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile è decisiva per il successo finale in regular season. I Block Devils sono infatti al comando con quattro lunghezze di vantaggio ...

Lega Pro : "Su Bisceglie-Lecce agito in sinergia con istituzioni" : "Le vicende e le dichiarazioni succedutesi in questi giorni con riferimento alla gara Bisceglie-Lecce che si disputerà questa sera a Bisceglie, con il divieto per i tifosi ospiti, necessitano di ...

Hausbrandt pronta a rilevare MeLegatti. E intanto salva la produzione delle colombe di Pasqua : Negli ultimi anni la celebre azienda veronese Melegatti, che produce l’amato dolce natalizio conosciuto come Pandoro, ha iniziato a vivere un forte periodo di crisi che, in particolare nel 2017, ha portato ad una situazione difficile sfociata nella decisione della società di bloccare la produzione, lasciando i dipendenti senza stipendio per diversi mesi. Sul finire del 2017 la situazione è apparsa ancora più drammatica quando il famoso ...

Navalny : ecco le prove del Legame tra Trump e Putin : Un’investigazione di Aleksey Navalny rafforza i sospetti sul presunto ruolo di mediatore tra il Cremlino e Donald Trump svolto dal ‘re dell’alluminio’ russo Oleg Deripaska all’epoca delle presidenziali americane....

MeLegatti - il caffè Hausbrandt prova a salvare la colomba con un milione : Colombe di Pasqua salve forse alla Melegatti, grazie all'intervento del gruppo del caffè Hausbrandt. L'azienda trevigiana , fondata nel 1892 a Trieste, ma da tempo radicata in Veneto con sede a ...

