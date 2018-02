Le scarpe ufficiali PlayStation saranno disponibili solo negli USA

eurogamer

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Qualche settimana fa avevamo condiviso il video di presentazione che mostrava un nuovo paio di sneakers da basket della Nike griffate, in collaborazione con il cestista Paul George. A quanto pare però leUSA, come confermato dai nostri colleghi di Eurogamer.net.Sebbene sotto il video dell'annuncio fosse confermato che il lancio della scarpa sarebbe avvenuto in tutto il mondo, Nike smentisce, con dei Tweet in risposta ad alcuni utenti, affermando che il modello Nike PG-2 "" Colorway verrà venduto esclusivamenteUSA. Inoltre, "era possibile acquistare letramite una lotteria, cosa non insolita per sneakers rare", come riporta Paul Watson, social media manager di Eurogamer.net. Al momento alcune dellesono vendute anche tramite eBay per circa 1000 euro comprese le spese di spedizione. Rimaniamo in attesa ...