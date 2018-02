Le Lune_dì Stefano Torossi | il Cavalier Serpente | “QUATTRO CENTIMETRI AL SECONDO”

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “UN DIAMANTE E’ PER SEMPRE” : Bulgari A sentire le ragazze, pare che sia davvero una sensazione paradisiaca che, anche se solo per un momento, ti rende più bella la vita. Non sappiamo se rende più bella la vita, la faccia, di sicuro sì. Basta guardare queste foto: dallo stupore all’estasi. Ogni mese la Maison Bulgari invita alcuni amici nel suo […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “PALAZZONI E PALAZZACCI” : Maxxi L’edificio è straordinariamente ben riuscito dentro e fuori: volumi immensi, linee curve, passerelle sospese, grandi vetrate, pavimenti inclinati. E’ lui l’opera d’arte. perché tutto quello che ci abbiamo visto dentro non ci è sembrato mai all’altezza del contenitore. Eravamo lì martedì 23 per dare un’occhiata, appunto, a qualche contenuto, e non possiamo certo dire […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SNOB & CHIC” : Circolo degli Scacchi L’invito ci arriva via e-mail, con giorno e ora della presentazione, ma senza indirizzo. Alla nostra richiesta di più precise informazioni ci si risponde che chi è invitato al Circolo degli Scacchi si presume che sappia dove deve andare. Appunto: Snob & Chic. Specchi incorniciati da stucchi in cui si specchiano altri […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “IL SERGENTE A SONAGLI” : Il SERGENTE a Sonagli 4 gennaio. La Sala dei Papi nel Palazzo dei Domenicani alla Minerva è un grande ambiente rinascimentale munito, ringraziando gli architetti dell’epoca, di un’acustica terrificante e di una temperatura artica, ma pieno di belle statue, compresa questa incompiuta Madonna, la cui mano palmata, che non ha mai visto l’ultima rifinitura, ci […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “CI CHIEDIAMO PERCHE’” : Baroccoccò Conferenza stampa di presentazione del Festival della danza spagnola e del flamenco. Ambasciata di Spagna, Sala Rossa a Palazzo Borghese. Un cortile sontuoso, uno scalone a chiocciolone e questa sala sovraccarica di stucchi, lampadari, specchi, tappezzerie e vecchi mobili scricchiolanti e malfermi, tanto è vero che uno dei giornalisti ha rischiato di precipitare da […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SI PUO’ VIVERE SENZA IL SALTERIO?” : Certo; come si riusciva a VIVERE SENZA il giradischi prima che lo inventassero. Però domenica 10, nella sala dell’Immacolata a Santi Apostoli, l’ultimo raffinato concerto del festival dell’Architasto ci ha fatto capire che se invece il salterio c’è, si vive un po’ meglio. Questa fatina, Franziska Fleischanderl, è una delle poche salteriste in circolazione e […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SORPRESA QUASI DI FAMIGLIA” : La Sala Cadorin A Via Veneto, fra i tanti grandi alberghi, c’è il Grand Hotel Palace (ex Ambasciatori), costruito da Piacentini nel 1926. Come in tutti gli altri, anche in questo c’è il salone bar, che però non è un salone qualunque: è la “Sala Cadorin”. Guido Cadorin, pittore veneziano della prima metà del ‘900 […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “ROMANI ANTICHI E MODERNI” : “Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa”. Martedì 28 novembre, pomeriggio avanzato, quasi sera. Si inaugura la mostra ai Mercati Traianei di Roma. Difficile immaginare un argomento più interessante e una location più speciale. Oltretutto è una di quelle serate limpidissime di luna quasi piena, che, insieme alla nuova illuminazione dei fori imperiali sui quali si affacciano […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “DUE SORPRESE” : Ci siamo capitati per un fortunato caso (altrimenti che sorpresa sarebbe stata?) che ci ha indotti a fare qualcosa di imprevisto: mollare quello per cui eravamo usciti da casa. Eravamo su, nella saletta al secondo piano del Mercato Centrale Roma di Via Giolitti, dove ci aveva dato appuntamento Arteindiretta per partecipare a un racconto accompagnato […]