Lazio | Felipe torna in gruppo | pace fatta con Inzaghi

Lazio - caso Felipe Anderson : ecco l’ultima decisione di Simone Inzaghi : La Lazio è reduce dal pesante ko sul campo del Napoli, la squadra di Simone Inzaghi non sta attraversando un buon momento. Negli ultimi giorni i biancocelesti hanno dovuto fare i conti inoltre con il caso Felipe Anderson, il calciatore non è stato convocato per la gara contro gli azzurri dopo le incomprensioni con l’allenatore. Adesso la ‘punizione’ sembra essere finita, nella giornata di oggi il brasiliano tornerà ad allenarsi ...

Lazio-Felipe Anderson - la svolta : tutte le novità del caso : La Lazio non vuole accelerare i tempi, sa che il problema è di natura tecnica, come riporta il Corriere dello Sport c'è disponibilità a riprendere i rapporti. La diplomazia è avviata, ma Felipe non è ...

Lazio in crisi di risultati e ancora alle prese con il caso Felipe Anderson : fuori anche in Europa League : La Lazio sta vivendo il momento più delicato della stagione. I biancocelesti al ‘San Paolo’ contro il Napoli hanno rimediato la terza sconfitta consecutiva e oggi potrebbero essere scavalcati in classifica dall’Inter e dalla Roma. La squadra di Inzaghi oggi è tornata subito al lavoro in vista dell’andata dei sedicesimi di Europa League, in programma giovedì contro la Steaua. Inzaghi ha tenuto a rapporto i suoi prima di ...

Lazio - Tare “spiega” cosa accade con Felipe Anderson ma in parte bluffa! : Il ds della Lazio Igli Tare, nella serata di ieri è stato interpellato in merito al noto caso Felipe Anderson, protagonista di un duro battibecco col tecnico laziale Inzaghi, nonostante le smentite di rito. Parlando a Mediaset Premium, Tare ha spiegato: “Per quanto riguarda Felipe Anderson, non è vero che ci sono state richieste o cessioni. La cosa principale è che il gruppo conta più del singolo, su questo noi abbiamo delle regole molto chiare. ...

Lazio - Tare : 'Felipe Anderson? Conta il gruppo' : ROMA - 'Felipe Anderson? Intanto chiarisco che non c'è stata alcuna richiesta di cessione da parte del giocatore. La cosa principale, che vale per tutti, è che il gruppo Conta più del singolo. Questa ...

Calciomercato Lazio - Tare : «Felipe Anderson? Non ha chiesto la cessione» : ROMA - "Il caso Felipe Anderson ? Intanto chiarisco che non c'è stata alcuna richiesta di cessione da parte del giocatore. La cosa principale, che vale per tutti, è che il gruppo conta più del singolo"...

La Lazio non molla Felipe Anderson : Ai microfoni di Premium Sport Igli Tare cerca di smontare il 'caso' Felipe Anderson . 'Non c'è stata alcuna richiesta di cessione da parte del giocatore - assicura il braccio destro di Claudio Lotito -. La cosa principale, ...

Lazio - Tare sul caso Felipe Anderson poi svela : “cosa è successo nello spogliatoio dopo il Genoa? Ecco la verità” : Si gioca il big match valido per la 24^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Lazio che si affrontano in una gara importante per le zone alte della classifica. Prima del match interessanti indicazioni da parte di Tare, ai microfoni di Premium Sport: “Felipe Anderson ha chiesto la cessione in Brasile? Non è vero niente di tutto questo, di richieste d cessione, non abbiamo mai toccato questo argomento, ma la cosa che vale per ...

Convocati Lazio - la decisione finale di Inzaghi su Felipe Anderson : Convocati Lazio – Ieri in conferenza stampa Inzaghi è stato chiaro in merito a Felipe Anderson: “È un patrimonio della nostra società, ma ora non è sereno”. Poca serenità e quindi niente convocazione per la sfida con il Napoli di questa sera. Il provvedimento per quanto accaduto nei giorni scorsi con il confronto-scontro con Inzaghi e la dirigenza era nell’aria e ha trovato conferma nella lista dei Convocati diramata dal tecnico ...

Lazio - Felipe Anderson non convocato/ Inzaghi : “Fuori per scelta tecnica” : Lazio, Felipe Anderson non convocato, Inzaghi: “Fuori per scelta tecnica”. Il tecnico dei biancocelesti ha parlato poco fa in conferenza stampa, soffermandosi sul brasiliano(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'Felipe non convocato per Napoli : non è sereno - tornerà quando cambierà' : Il caso Anderson e gli ultimi tre risultati senza vittorie. Simone Inzaghi fa il punto della situazione in casa Lazio alla vigilia della sfida contro il Napoli. Nella conferenza nel centro sportivo di ...

Lazio - Inzaghi spiega : “ecco cos’è accaduto con Felipe Anderson” : Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha voluto chiarire oggi in conferenza stampa alcuni aspetti del caso Felipe Anderson, col quale ha avuto uno screzio dopo la gara contro il Genoa. Il calciatore non prenderà parte alla gara contro il Napoli per scelta del tecnico e della società: “su Felipe Anderson sono state dette cose inesatte: non è entrato in partita come doveva entrare, ma la sconfitta col Genoa è di tutti anche la mia. Felipe ora ...

Lazio - Inzaghi : "Felipe Anderson non convocato per scelta tecnica" : L'argomento caldo della conferenza di Simone Inzaghi, in attesa della gara contro il Napoli, non poteva essere che Felipe Anderson: 'Ora non è tranquillo. Non lo convoco. Si tratta di una mia scelta ...

Lazio - il Napoli su Felipe Anderson! : Il Napoli piomba su Felipe Anderson . Come riporta Premium Sport , in estate il club di De Laurentiis andrà all'assalto del numero 10 della Lazio , ai ferri corti con la Lazio . Già seguito in passato, è visto come il rinforzo ideale per il tridente di Sarri.