Lanvin vola da Taiwan a Shanghai

(Di lunedì 12 febbraio 2018), marchio emblema del gusto e del lusso francese, passa dalle mani di Shaw-Lan Wang, magnate dei media di base a, alla più continentale Fosun International, la più grande compagnia privata della Cina. L’accordo firmato lo scorso fine settimana (venerdì 9 Febbraio), come dichiarato da Fashion Network, prevede un investimento di oltre 100 milioni di euro che oltre a ridare ossigeno alle finanze della maison, serviranno anche per ripagare i 10 milioni di euro di risarcimento per danni d’immagine all’ex direttore artistico Alber Elbaz. Ricordiamo che lo stilista israeliano era stato licenziato dalla vecchia amministrazioneprima dello scadere del contratto: era l’ottobre 2015. Il motivo era stato imputato a dissidi proprio con l’imprenditriceese Shaw-Lan Wang. Lei stessa lo aveva chiamato a dirigerequando nel 2001 comprò la ...