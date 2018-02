La sceneggiatura di Kingdom Come | Deliverance è grande il doppio rispetto ai libri della

eurogamer

: Kingdom Come: Deliverance potrà contare su una sceneggiatura davvero imponente. #KingdomComeDeliverance - Eurogamer_it : Kingdom Come: Deliverance potrà contare su una sceneggiatura davvero imponente. #KingdomComeDeliverance -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Manca davvero poco all'uscita di, in arrivo domani 13 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. In queste ore di spasmodica attesa continuano a filtrare nuove informazioni sul gioco, e quella riportata da Shacknews potrebbe far venire l'acquolina a più di qualche fan del titolo sviluppato da Warhorse Studios.già sapevamo, indialoghi e cutscene saranno una parte importante del gioco, ma quello che forse non immaginavamo è la lunghezzache gli scrittori dello studio di Praga hanno dovuto comporre.Con 60 ore di dialoghi, 3 ore e mezza di cutscene e oltre 50 attori coinvolti, ladisarà lunga circa ildell'intera trilogia del Signore degli Anelli, escluso lo Hobbit.Read more…