La Roma scavalca la Lazio al quarto posto

Calcio - Serie A 2018 : Roma-Benevento 5-2. I giallorossi scavalcano la Lazio e si portano al quarto posto : Prima la paura, poi la goleada: potrebbe riassumersi così il posticipo della 24a giornata di campionato tra Roma e Benevento, concluso 5-2 in favore dei capitolini, ma che ha visto passare per primi in vantaggio i sanniti. I giallorossi si issano così al quarto posto in classifica, scavalcando la Lazio. I campani restano sul fondo della graduatoria. Al 7′ è Guilherme a portare in vantaggio gli ospiti assistito da Brignola, poi la Roma ...