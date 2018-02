La Regione Puglia vuole l' energia che viene dalle stelle

Carnevale in Puglia - una Regione con eventi in maschera da nord a sud : ... a Casamassima la 41esima edizione della "Pentolaccia" condurrà per le strade della cittadina del barese spettacoli, mercatini e food track, insieme ai classici carri allegorici e le maschere che non ...

Regione Puglia - l’assessore Caracciolo si è dimesso/ Indagato per corruzione - è candidato Pd all’uninominale : Regione Puglia, l'assessore Filippo Caracciolo si è dimesso: è Indagato per corruzione e candidato Pd alla Camera nel collegio uninominale. Le indagini e la fiducia di Emiliano(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:48:00 GMT)

Ilva - governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto : Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto Continua a leggere L'articolo Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto sembra essere il primo su NewsGo.

Ilva - governo propone accordo a Regione Puglia e Comune Taranto : Roma, 29 gen. , askanews, Il governo propone alla Regione Puglia e al Comune di Taranto un accordo di programma sull'Ilva. 'I ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente, della salute e della ...

Accordo per cessione Gse - Regione Puglia : salvi i 225 lavoratori : Roma, 18 gen. (askanews) Firmato nella notte con la Task force regionale per l'occupazione l'Accordo per la cessione di Gse dalla curatela ai compratori che si sono aggiudicati l'asta. Lo rende noto ...

Regione Puglia dice no a richiesta Igp 'Pomodoro pelato di Napoli' : Roma, 15 gen. (askanews) La Regione Puglia esprimerà parere negativo alla richiesta di registrazione dell'Igp 'Pomodoro pelato Napoli' presentata al ministero delle politiche agricole alimentari e ...

Contributi locazione Foggia - Puglia : Regione è stata puntuale : Roma, 15 gen. (askanews) 'Quando si tratta dei bisogni primari delle persone, tutti devono avvertire la responsabilità di dire le cose come stanno': lo sottolinea l'assessore al Bilancio della Regione ...

Bari - Incontro tra Regione Puglia e il Comune di Taranto sulla vicenda Ilva. L'intervento di Emiliano : L'apertura della discussione, così come la presa in carico rispetto alle responsabilità sull'economia del territorio e sulle osservazioni ambientali, non ci sarebbero state. Non solo il ricorso non ...

Ilva - Regione Puglia rinuncia alla sospensiva al Tar : no stop impianti - : L'annuncio del ministro Calenda su Twitter: "Scongiurato il rischio spegnimento il 9. Ora lavoriamo insieme per il ritiro del ricorso". Ma il governatore Emiliano frena: "Ricorso rimane in piedi e non ...

