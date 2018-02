La Procura di New York fa causa alla società di Weinstein | indennizzare vittime

La Procura di New York ha fatto causa alla società di Harvey Weinstein : Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, ha citato in giudizio Harvey Weinstein, suo fratello Bob e la loro società di produzione cinematografica (la Weinstein Company) per gravi violazioni dei diritti civili, dei diritti umani e delle leggi dello The post La procura di New York ha fatto causa alla società di Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

Il Procuratore Generale di New York indaga sui finti follower : La fabbrica dei finti follower e bot all’occorrenza probabilmente non morirà, ma intanto verrà messa un po’ sotto sopra. In seguito all’inchiesta pubblicata dal New York Times, il Procuratore Generale di New York Eric Schneiderman ha annunciato di aver aperto un’indagine sull’azienda citata nell’articolo, Devumi. Benché il mercato dei fake follower non sia davvero una novità per nessuno – in Russia ci sono ...

