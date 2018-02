La piccola Gabriella invia un messaggio di pure amore a Nadia Toffa | Tranquilla | i

huffingtonpost

(Di lunedì 12 febbraio 2018)racconta in tv che ha avuto un cancro e ringraziaper la forza che le ha dato. Eda Taranto risponde con un videoto dalla sua mamma Paola. L'anno scorso la bimba a soli sei anni aveva ha raccontato ai microfoni della "Iena"la sua vita in corsia con il cancro.Il dottore le aveva suggerito di tagliare la lunga treccia perché stava perdendo i capelli a causa della chemio. Passo durissimo per una fan di Rapunzel: fatto dalla madre, che gliel'ha tagliata nel sonno.era costretta ad arrivare fino all'ospedale di Bari, a 100 chilometri di distanza da casa, per sottoporsi alle cure. Oggi, grazie a una raccolta di fondi, c'è un pediatra nel reparto oncologico dell'ospedale della sua città.