La dedica di Fabrizio Moro per la vittoria a Sanremo al figlio Libero e non solo

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Sul palco dell'Ariston ladisubito dopo la proclamazione delladi2018 era stata un tenero pensiero per il, primogenito del cantante, ma a mente freddaha voluto rivolgere un lungo messaggio al suo pubblico e ha esteso quellaa tutti coloro che l'hanno sostenuto in un decennio di carriera.ha debuttato proprio atra le Nuove Proposte con Pensa nel 2007, scoperto anche lui come tanti da Pippo Baudo mentre lavorava in un hotel coltivando la passione per la musica. Undici anni e diverse partecipazioni al Festival dopo, ha conquistato il Leoncino d'Oro in coppia con Ermal Meta per il brano Non mi avete fatto niente, unaarrivata dopo quattro giorni di polemiche per l'autocitazione contenuta nel ritornello.Di ritorno a Roma dopo la settimana sanremese e il passaggio a Che Tempo Che Fa con ...