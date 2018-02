Kingdom Come | Deliverance – Trailer di lancio

Kingdom Come Deliverance : spiegati i motivi dell'imponente patch del day one : Qualche giorno fa vi avevamo raccontato dell'imponente patch disponibile al day one per Kingdom Come: Deliverance, in arrivo domani 12 febbraio 2018 su PC e console.Sapevamo che la patch, dalla dimensione considerevole di 23 GB, sarebbe andata a correggere numerosi problemi di bilanciamento e che avrebbe introdotto alcuni eventi speciali al gioco.Oggi Warhorse Studios ha condiviso maggiori dettagli sull'aggiornamento, Come riporta ...

La sceneggiatura di Kingdom Come : Deliverance è grande il doppio rispetto ai libri della trilogia del Signore degli Anelli : Manca davvero poco all'uscita di Kingdom Come: Deliverance, in arrivo domani 13 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. In queste ore di spasmodica attesa continuano a filtrare nuove informazioni sul gioco, e quella riportata da Shacknews potrebbe far venire l'acquolina a più di qualche fan del titolo sviluppato da Warhorse Studios.Come già sapevamo, in Kingdom Come: Deliverance dialoghi e cutscene saranno una parte importante del gioco, ma quello che ...

'Kingdom Come : Deliverance' - il gioco di ruolo più atteso è davvero il gioco dell'anno? : Partendo da un progetto finanziato con il sito di crowdfunding Kickstarter , ' Kingdom Come: Deliverance ' è venuto al mondo grazie al supporto costante e definitivo della navigata casa di videogiochi , e non solo, Koch Media , la quale ha sfornato in passato altri giochi di ruolo. 'Kingdom Come: Deliverance', ...

Kingdom Come Deliverance : un obiettivo premierà i giocatori che sceglieranno di rimanere vergini : Warhorse Studios e Deep Silver hanno recentemente diffuso la lista dei trofei e degli obiettivi che potremo ottenere in Kingdom Come: Deliverance, l'RPG ambientato nella Boemia del 1403 in arrivo su PC, Xbox One e PS4 il prossimo 13 febbraio.La lista ha suscitato molta curiosità a causa del gran numero di obiettivi quanto mai curiosi, ma ad attirare maggiormente l'attenzione è stato il trofeo "Virgin", che richiede al giocatore di rimanere ...

Un fabbro ci racconta la storia di un regno in questo nuovo video di Kingdom Come: Deliverance. Il gioco giungerà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 13 Febbraio.

Square Enix crede nei giochi come servizio : quale destino per Kingdom Hearts 3? : L'ultimo numero del magazine EDGE ha visto protagonista un ospite d'eccezione: Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix che ha parlato di diverse questioni, compreso Kingdom Hearts 3. Argomenti principali dell'intervista ai microfoni della rivista sono stati il videogioco Marvel in sviluppo presso Square Enix, la realtà virtuale e ovviamente il terzo capitolo delle avventure di Sora, Paperino e Pippo. In sostanza si è discusso di come il ...

Kingdom Come : Deliverance avrà una mod interamente dedicata a Game of Thrones : Il team di sviluppo di Kingdom Come: Deliverance ha annunciato l'arrivo di una mod di conversione totale dedicata a Game of Thrones, riporta DSOgaming.La mod deriva da Total War: ATTILA e porterà in Kingdom Come: Deliverance oltre 25 episodi giocabili e 30 personaggi fotorealistici. Verranno inoltre ricreate e rappresentate accuratamente tutte le principali casate dell'universo del Trono di Spade, utilizzando uniformi e l'estetica che ha reso ...

Warhorse Studios e Deep Silver sono lieti di mostrare al pubblico, un Nuovo Gameplay dell'attesissimo RPG Kingdom Come: Deliverance che sarà lanciato il 13 Febbraio 2018 su PlayStation 4, PC e Xbox One. Un Nuovo Gameplay per Kingdom Come: Deliverance Kingdom Come: Deliverance Kingdom Come: Deliverance è un RPG open-world con una storia che immerge il giocatore in un'avventura epica nel

Kingdom Come : Deliverance - rilasciati nuovi driver Nvidia ottimizzati : Manca ormai poco all'arrivo di Kingdom Come: Deliverance, ci ricorda PCgamer.Tutto iniziò con una campagna Kickstarter quattro anni fa, e oggi attendiamo il frutto di tale lavoro su console e PC.Proprio per quest'ultima piattaforma Nvidia ha reso disponibili degli aggiornamenti per il driver 'Game Ready', versione 390.77. Tale aggiornamento dovrebbe migliorare l'esperienza in game, per cui è consigliato scaricare ed installare tali update per ...

Kingdom Come Deliverance non avrà un season pass e non userà Denuvo : Mentre nella giornata di ieri vi abbiamo proposto un interessante video con ben 16 minuti di gameplay per Kingdom Come Deliverance, ecco che oggi il team di Warhorse Studios condivide novità sul suo titolo.Infatti, Come segnala DSOGaming, la compagnia ha confermato di non aver pianificato alcun season pass per Kingdom Come: Deliverance e che il gioco non utilizzerà la discussa tecnologia anti-tamper Denuvo (recentemente aggiornata alla versione ...

Oggi, Warhorse Studios e Deep Silver hanno pubblicato un nuovo video di gameplay per l'imminente RPG Kingdom Come Deliverance, che uscirà il 13 Febbraio 2018 per PlayStation 4, PC e Xbox One. Il video permette di dare uno sguardo a tutti gli aspetti chiave del gioco, incluso il sistema di combattimento che ci sembra davvero molto dettagliato. In Kingdom Come Deliverance, per sopravvivere, dovrete combattere in una terra desolata e devastata

