Kendrick Lamar non vuole fotografi ai suoi concerti

Kendrick Lamar è stato accusato di plagio per il video di “All The Stars” : Kendrick Lamar sta raccogliendo una valanga di consensi grazie alla sua canzone “All The Stars” – nella quale duetta con la cantante statunitense SZA – che fa parte della colonna sonora del film “Black Panther”. via GIPHY In questi giorni, il successo del brano potrebbe essere in parte oscurato dalle accuse di plagio rivolte a Kendrick dall’artista britannica di origini liberiane Lina Iris ...

Kendrick Lamar fa la Pantera nera : Kendrick Lamar, Stephen Malkmus and The Jicks, Mgmt, Rkomi, Laraaji: cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi

Kendrick Lamar e The Weeknd insieme nel nuovo brano “Pray For Me” : Kendrick Lamar e The Weeknd hanno pubblicato la canzone “Pray For Me”. Il brano fa parte della colonna sonora di “Black Panter”, film basato sul personaggio a fumetti Pantera Nera, nei cinema italiani dal 14 febbraio. “Pray For Me” è una delle 5 nuove canzoni di Kendrick presenti nella soundtrack della pellicola. Il rapper di “HUMBLE.” si è occupato di curare personalmente tutta la colonna sonora ...

Pray for me di Kendrick Lamar e The Weeknd - audio e testo del nuovo singolo colonna sonora di Black Panther : Kendrick Lamar e The Weeknd hanno collaborato nuovamente per un singolo, che ha fatto il suo debutto venerdì 2 febbraio: si tratta di Pray For Me, brano incluso nella colonna sonora del film Black Panther della Marvel. Per la coppia non si tratta di una partnership inedita: i due cantautori hanno già lavorato insieme sul brano contenuto nell'album Starboy di The Weekend dal titolo Sidewalks. E anche stavolta l'amalgama è perfettamente ...

Grammy 2018 - sbancano Bruno Mars e Kendrick Lamar : (foto: Getty) È stata una serata con dei dominatori assoluti quella che si è tenuta ieri al Madison Square Garden di New York: i Grammy Award, infatti, sono tornati sulla costa ovest degli Stati Uniti dopo 15 anni di permanenza a Los Angeles e hanno distribuito i propri premi musicali nelle mani di pochi fortunati. Re della serata è stato sicuramente Bruno Mars, che si è aggiudicato tutte e sette le categorie in cui era nominato (comprese album ...

Grammy 2018 - sbancano Bruno Mars e Kendrick Lamar : (foto: Getty) È stata una serata con dei dominatori assoluti quella che si è tenuta ieri al Madison Square Garden di New York: i Grammy Award, infatti, sono tornati sulla costa ovest degli Stati Uniti dopo 15 anni di permanenza a Los Angeles e hanno distribuito i propri premi musicali nelle mani di pochi fortunati. Re della serata è stato sicuramente Bruno Mars, che si è aggiudicato tutte e sette le categorie in cui era nominato (comprese album ...

Video degli U2 ai Grammy Awards 2018 in Get Out of Your Own Way e XXX con Kendrick Lamar - contro Trump e razzismo : In apertura della cerimonia della 60a edizione del premio, gli U2 ai Grammy Awards 2018 hanno regalato una performance densa di significato politico unendosi al set di Kendrick Lamar. La band di Bono ha ritrovato il rapper con cui ha collaborato più volte negli ultimi tempi, aprendo le danze al Madison Square Garden di New York domenica 28 gennaio con un'esibizione spettacolare e intensa. E sin dall'inizio è parso chiaro che quel set avrebbe ...

Vincitori dei Grammy Awards 2018 - Bruno Mars e Kendrick Lamar umiliano Jay-Z : la lista dei premi : Nonostante Jay-Z guidasse la lista delle nomination di quest'edizione con ben otto candidature, i grandi Vincitori dei Grammy Awards 2018 sono stati senza dubbio Bruno Mars e Kendrick Lamar. Il re del funk e il rapper più incensato dalla critica hanno portato a casa i premi più ambiti, ricevendo i grammofoni d'oro nelle sezioni dedicate all'album dell'anno e la canzone dell'anno. Paradossalmente Jay-Z entra Papa ed esce cardinale dal ...

Bruno Mars domina i Grammy 2018 - a Kendrick Lamar 5 grammofonini. Kesha e le donne di #MeToo emozionano il pubblico : Bruno Mars è il vincitore dei Grammy 2018: album dell'anno e record dell'anno, per 24 K Magic, canzone dell'anno per "That's what I like" e tutti gli altri grammofonini per cui era candidato: sette, compresi Best R&B Performance e Best R&B Song. Il cantante hawaiano ha fatto incetta di premi alla 60ma edizione dei Grammy Awards che si sono tenuti al Madison Square Garden di New York, città che vede il ritorno degli Oscar ...