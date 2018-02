Kate Middleton non toglie mai il cappotto | anche al chiuso | ecco perché Ci avrete fatto

Perché Kate Middleton non può togliersi il cappotto in pubblico? : Nel corso degli anni, Kate Middleton è diventata una delle icone di stile del ventunesimo secolo. Una credibilità che è riuscita a mantenere sia prima che dopo (e durante) ogni gravidanza, come sta dimostrando anche in questi mesi in attesa del suo terzo figlio. Durante il suo tour in Scandinavia al fianco del Principe William, la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato come sempre la sua allure, tanto amata quanto emulata, tra capi sofisticati e ...

Kate Middleton : potrebbe essere incinta di due gemelli : Lo scorso settembre, Kate Middleton aveva annunciato di essere in dolce attesa per la terza volta e, secondo i rumors, potrebbe aspettare due gemelli! Secondo Life & Style e HollywoodLife, la duchessa di Cambridge e il principe William “non potrebbero essere più felici” e i piccoli in arrivo sarebbero due femminucce omozigote, cioè identiche. [arc id=”13121fa2-e03d-4c8a-bd83-371dbdea0bfd”] Kate e William sono già ...

Kate Middleton sulle piste di sci con il pancione : Impegnativa e fredda la visita del Duca e della Duchessa di Cambridge in Norvegia accompagnati nel loro tour dal principe ereditario Haakon e dalla principessa ereditaria Mette-Marit. All’evento organizzato sulle piste da sci a Ovresetertjern Kate Middleton si è intrattenuta con i bambini dell’asilo che hanno partecipato a una lezione di sci e, senza badare al pancione, si è chinata per aiutare una bimba in difficoltà. Poi tutti ...

Kate Middleton e William - il meglio del tour tra i ghiacci : A pochi mesi dalla nascita del terzo figlio, il tour di William e Kate Middleton in Svezia e Norvegia è sembrato – a tratti – più una romantica luna di miele che un viaggio reale ufficiale. Complice anche la neve, l’atmosfera di ghiaccio e il calore dei due popoli. I duchi di Cambridge, in missione per rinsaldare i rapporti con i Paesi europei in vista della Brexit, hanno trascorso quattro giorni all’insegna del sorriso e ...

“Disgustosa”. Tutti contro Kate Middleton - ‘fatta a pezzi’ per quel dettaglio. Utenti sul piede di guerra - c’è anche chi grida anche allo scandalo. Una polemica accesissima frenata solo dall’intervento di Kensington Palace. Che poi ha ristabilito l’ordine : I look sfoggiati dalla duchessina durante la visita in Svezia fanno ancora parlare. E stavolta non bene. Se aveva fatto scalpore ed era stato considerato ‘un flop’, forse uno dei pochi, l’abito scelto da Kate Middleton per la serata a Palazzo reale a Stoccolma, adesso c’è chi annota un altro passo falso di quella che, di solito all’unanimità, è considerata una maestra in fatto di stile e tendenza. solo più ...

Kate Middleton look : arriva il primo rossetto ispirato al trucco della Duchessa di Cambridge : Anche la Royal Family inglese ha i suoi segreti di bellezza. Oltre che ai numerosi fan sparsi per il mondo, l'estetica raffinata e impeccabile di Kate Middleton non è passata inosservata nemmeno ai beauty insider più quotati in circolazione. Non è un caso che la make up artist britannica Charlotte ...

Kate Middleton rivela la (nuova) passione del principino George : Che il duca e la duchessa di Cambridge amassero trascorrere le vacanze invernali tra i monti innevati e fossero degli sciatori provetti si sapeva. Da soli o in coppia li abbiamo visti solcare le piste con grande disinvoltura. Ma che anche il piccolo George, 4 anni, fosse un fan di questo sport è una novità. Kate Middleton, secondo quanto riportato dal magazine online Hello, avrebbe confessato la nuova passione del principino per lo sci durante ...

Tutti contro Kate Middleton (e la sua cuffia in pelliccia) : Da quando è diventata la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton non ha mai smesso di conquistare le donne di tutto il mondo con le sue mise bon-ton, casual o eleganti, e il più delle volte abbordabili al tempo stesso. La maggior parte dei capi da lei indossati in pubblico, in men che non si dica va sistematicamente in sold out, e questo non fa che confermare quanto impatto abbiano le sue scelte di stile su chi la segue da sempre. Ma cosa accade ...

Kate MIDDLETON/ Come Lady Diana : indossa lo stesso cappotto della suocera : Durante la sua visita in Svezia, KATE MIDDLETON ha sfoggiato un cappotto "pied de poule" molto simile a quello indossato anni fa da Lady Diana, scomparsa nel 1997.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Kate Middleton indossa lo stesso cappotto di Lady Diana : Quando si fa parte della famiglia reale britannica, si è sotto gli occhi di tutti. E non mancano mai i confronti, che possono risultare, di volta in volta, più o meno azzeccati. Lo sa bene Kate Middleton, in questi giorni più volte paragonata a Lady Diana.Tutto merito di uno degli outfit che la duchessa di Cambridge ha sfoggiato durante la sua visita in Svezia. Si tratta di un cappotto con fantasia pied de poule bianca e rossa. Un capo ...

“L’ha fatto solo per Kate Middleton”. Meghan Markle lascia tutti a bocca aperta. E (forse) smentisce coi fatti il gossip sulla rivalità tra cognate. Stessa sera ma eventi diversi : il gesto dell’attrice - dopo mesi di rumor - è un vero colpo di scena : Kate Middleton e Meghan Markle, alla faccia della rivalità di cui parlano da sempre i giornali! Non sono ancora diventate cognate e, checché ne dicano gli ‘esperti’, non è dato sapere se sono diventate o diventeranno amiche quando lei, il prossimo 19 maggio, entrerà ufficialmente a far parte della royal family. Come detto, da quando l’attrice canadese ha iniziato a frequentare il principe Harry si parla di maretta con la ...

Kate Middleton gioca a Bandy Hockey in Svezia : ... ma a fare il giro del mondo sono state le foto che la immortalano in total black e con cappellino in testa, mentre si cimenta con la mazza da Bandy Hockey, sport simile all'Hockey sul ghiaccio molto ...

Kate Middleton e il principe William hanno arredato casa all’Ikea : Se per la tua casa o per la tua cameretta hai scelto dei mobili low cost, sei in buona compagnia: anche Kate Middleton e il principe William hanno contenuto le spese in fatto di arredamento! Il duca e la duchessa di Cambridge hanno rivelato, in occasione della visita a Stoccolma, di aver fatto shopping all’Ikea per i mobili della loro casa a Kensington Palace. Lo ha raccontato Marcus Engman, il capo design dell’azienda di ...

“Ma come si è vestita?”. Colpo di scena : Kate Middleton fa flop. I tabloid non perdonano la duchessina che - alla cena di gala in Svezia - ha dato il peggio di sé. Senza considerare la spesa folle degli abiti per la trasferta… : Kate Middleton, ma che fai? Dura doverlo ammettere dopo averla elogiata a ogni occasione, a ogni outfit sfoggiato, anche al sesto mese di gravidanza, ma stavolta, cara Kate, non ci siamo proprio. Sarà stato solo per una sera, quella che stiamo per raccontarvi e sì, certo, i gusti sono gusti, ma quel vestito, che tra l’altro è costato un patrimonio, quindi, al di là di tutto, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Siamo in ...