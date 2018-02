Karate | Serie A 2018 | non c’è gloria per gli azzurri a Guadalajara | il podio per l’Italia

Karate - Serie A 2018 : nessun podio per l’Italia a Guadalajara - azzurri tutti eliminati nei ripescaggi : Prosegue il momento difficile dell’Italia del Karate tra i Senior. Dopo il flop della tappa di Parigi in Premier League, anche da Guadalajara, nel primo appuntamento della Serie A 2018, non arrivano podi per i colori azzurri. Gli italiani impegnati oggi nei ripescaggi delle prove individuali, infatti, sono stati eliminati ben prima di avere accesso alle finali per il bronzo, un segnale non ancora allarmante ma da non sottovalutare in ...

Karate - Serie A 2018 : Italia a secco di finali a Guadalajara - pochi azzurri accedono ai ripescaggi : Poca gloria per i colori azzurri a Guadalajara, dove è in corso la prima tappa della Serie A 2018 di Karate. Nessun Italiano è riuscito a strappare il pass per la finale e sono decisamente pochi i rappresentanti del Bel Paese che hanno avuto accesso ai primi turni del tabellone dei ripescaggi. Nelle eliminatorie del kumite, si registra un’altra giornata tutt’altro che positiva per l’Italia. Nella categoria -50 kg Silvia Sassano ...

Karate - Serie A 2018 : azzurro spento nella prima giornata a Guadalajara - nessun italiano ottiene il pass per le finali : Prosegue il momento non positivo dell’Italia nel Karate. nella prima giornata di eliminatorie a Guadalajara, dove è in corso la prima tappa della Serie A 2018, nessun azzurro è riuscito a qualificarsi per le finali che andranno in scena domenica 11 febbraio. Il kata stavolta non si è rivelato fucina di medaglie per i colori italiani e, tra gli uomini, i migliori sono Franco Sacristani e Gianluca Gallo, che hanno superato i primi due turni, ...

Karate - Serie A 2018 : stelle a confronto a Guadalajara - Italia in cerca di riscatto ma senza Luigi Busà e Sara Cardin : Sarà Guadalajara ad ospitare la prima tappa della Serie A 2018 di Karate. Tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio, tanti grandi interpreti della disciplina entreranno in scena per conquistare il podio e guadagnare punti nel ranking, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione a Tokyo 2020. La tappa parigina della Premier League ha consolidato il predominio del Giappone, che ha messo in fila la Francia e i Paesi del Medio Oriente, ...

Karate - Serie A Guadalajara 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione del Karate è entrata ufficialmente nel vivo ormai da qualche settimana e nel prossimo weekend prenderà il via anche la Serie A 2018, la cui prima tappa andrà in scena a Guadalajara, in Spagna, tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio. Sarà un’occasione importante per tanti atleti per guadagnare punti nel ranking, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma per i big della disciplina si ...