Juventus | si avvicina il Tottenham | le ultime sulle condizioni degli infortunati

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter punta Pastore - proposto alla Juventus Fernandes del PSV - Dzeko si avvicina al Chelsea : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Juventus - basta Douglas Costa. Genoa ko - Napoli riavvicinato : Torino, 22 gennaio 2018 - Allegri lo va ripetendo spesso: se si vuole lo spettacolo che si vada al circo. Beh, di certo lo spettacolo stasera non ha albergato all'Allianz Stadium, ma la Juventus ha ...

Calciomercato Juventus - arriva Emerson? L’indizio che avvicina al colpo : Calciomercato Juventus – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Juventus e Roma, una partita che ha dato importanti indicazioni per lo scudetto con la vittoria dei bianconeri grazie all’ex Benatia. La gara è servita anche in chiave mercato, in particolar modo si avvicina gennaio e potrebbero andare in porto importanti trattative. In particolar modo in casa Juventus tiene banco la questione legata ad ...

Napoli-Juventus si avvicina - un ex bianconero a sorpresa : “tiferò per i partenopei - basta dominio Juve” : L’attesa per Napoli-Juventus sta per finire. Il big match del San Paolo non sarà decisivo ma sicuramente importante per la corsa scudetto. In caso di successo dei bianconeri la compagine di Allegri si porterebbe a -1 dai partenopei, se invece fosse la squadra di Sarri a vincere si potrebbe parlare di prima vera fuga. Intanto un ex giocatore della Juventus, Raffaele Palladino, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, a sorpresa ...

Napoli-Juventus si avvicina - un ex bianconero a sorpresa : “tiferò per i partenopei - basta domino Juve” : L’attesa per Napoli-Juventus sta per finire. Il big match del San Paolo non sarà decisivo ma sicuramente importante per la corsa scudetto. In caso di successo dei bianconeri la compagine di Allegri si porterebbe a -1 dai partenopei, se invece fosse la squadra di Sarri a vincere si potrebbe parlare di prima vera fuga. Intanto un ex giocatore della Juventus, Raffaele Palladino, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, a sorpresa ...