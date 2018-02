Juve | Pjanic | ' Ho detto no al Tottenham! Ecco perché'

Juve - Pjanic : 'Rispettiamo la Fiorentina - non sarà facile. Sul Napoli...' : Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus, prima della partita con la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Premium Sport : 'E' una partita complicata da tutti i punti di vista. Abbiamo grande rispetto per la Fiorentina, che ci ha sempre messo in difficoltà, non è facile giocarci. Starà a noi fare una grande ...

Juve-Sassuolo 7-0 - tris Higuain - doppietta Khedira - in gol Alex Sandro e Pjanic : La Juve vola temporaneamente in testa dopo la convincente e facile vittoria sul Sassuolo allo Stadium: a Torino finisce 7-0 e basta meno di un tempo ad Allegri per archiviare la pratica, tanto che il ...

Juventus-Sassuolo 4-0 La Diretta Alex Sandro - doppietta di Khedira e Pjanic : La Juventus, sempre alla caccia del primo posto in classifica ancora appannaggio del Napoli prima di questa giornata di campionato, ospita il Sassuolo, che dopo aver trovato una discreta continuità di ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Sassuolo : Pjanic vs Magnanelli. Quote - le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Sassuolo: le Quote e le ultime novità live sulla partita dell'Allianz Stadium. Bianconeri in emergenza offensiva, negli emiliani Babacar pronto all'esordio(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:21:00 GMT)

Nainggolan - messaggio a Pjanic : 'Vincere alla Juve è troppo facile' : Dopo le anticipazioni di venerdì , sono uscite nuove dichiarazioni di Radja Nainggolan a Sky Sport , per la trasmissione 'I Signori del Calcio' . Il centrocampista della Roma si è soffermato in particolare sul rapporto col suo ex compagno in giallorosso e oggi rivale con la Juventus, Miralem ...

Probabili formazioni/ Atalanta Juventus : quote - le ultime novità live. Cristante vs Pjanic - sfida di qualità : Probabili formazioni Atalanta Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a Bergamo nell'andata della semifinale di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:52:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Pjanic piace a Florentino Perez : pronta l’offensiva (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: secondo alcune indiscrezioni circolanti in Spagna, pare che il Real Madrid stia pensando a Miralem Pjanic(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Diretta/ Juventus-Genoa (risultato live 0-0) info streaming video e tv : ci prova Pjanic su punizione : Diretta Juventus Genoa info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo allo Stadium che chiuderà la 21^ giornata di Serie A stasera(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 20:49:00 GMT)

