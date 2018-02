Juve | la bomba di mercato | “Pronti 250 milioni per Kane”

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus - bomba dalla Spagna : “ecco l’offerta shock per Harry Kane” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato sul campo della Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha però dovuto fare i conti con il controsorpasso da parte del Napoli che ha vinto ed entusiasmato contro la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri adesso si preparano per un match fondamentale, quello di Champions League contro il Tottenham valido per l’andata degli ottavi di ...

Mercato Milan - la bomba per giugno : in arrivo un giocatore della Juve Video : Il Milan di Gennaro Gattuso si appresta a vivere un mese intenso e delicato che dira' molto sul futuro della stagione dei rossoneri. Nelle prossime partite infatti ci sara' l’andata dei sedicesimi di Europa League ed il ritorno della semifinale di Coppa Italia, a Roma contro la Lazio. Nel mezzo ci saranno anche tre impegni di campionato, nei quali il Milan dovra' necessariamente cercare di vincere per tentare il disperato assalto alla Zona ...

Calciomercato Milan - bomba per giugno : “in arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

Juventus - bomba clamorosa : “addio con Dybala al termine della stagione - ecco la destinazione” : L’inizio era stato clamoroso, da stropicciarsi gli occhi, Dybala stava trascinando la Juventus con prestazioni incredibili e gol a raffica, sembrava proprio la stagione della definitiva consacrazione come erede di Messi. Poi sono sorti i primi problemi che poi sono diventati grandi, la vita privata aveva regalato alcune delusioni, poi i rapporti non idilliaci con il tecnico Massimiliano Allegri ed anche il nuovo modulo con tre attaccanti ...

Indiscrezioni shock - bomba dall’Inghilterra : “è fatta per Balotelli alla Juventus” : “Balotelli alla Juventus, è fatta”, clamorosa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra e che riguarda la prossima stagione del club bianconero, SuperMario sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Nizza e potrebbe presto tornare in Italia. La bomba arriva dall’Inghilterra, secondo quanto riporta il ‘The Sun’ accordo raggiunto tra Balotelli e la Juventus a partire dalla prossima ...

Calciomercato Juventus - bomba dall’Inghilterra : “bianconeri in pole per David Luiz” : Calciomercato Juventus – Dopo il pareggio nel big match contro l’Inter, la Juventus si prepara per la 17^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Bologna con l’intenzione di approfittare proprio del passo falso dei nerazzurri contro l’Udinese. Nel frattempo la dirigenza è attenta sul mercato, non sono da escludere movimenti importanti già dalla finestra di gennaio, in particolar ...