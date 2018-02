Juve | a Vinovo si rivede Dybala con i compagni | ma salterà il Tottenham

Juventus - il retroscena di Llorente : “sono uscito da Vinovo in lacrime…” : L’esperienza con la maglia della Juventus è stata importante, adesso l’attaccante del Tottenham Llorente (in attesa della gara di Champions League) svela alcuni retroscena sul club bianconero come riporta ‘TuttoSport’: “sarà una sensazione bellissima. Ho vissuto momenti indimenticabili, vinto cinque titoli, raggiunta una finale di Champions. Sui social i tifosi mi dimostrano tuttora grande affetto. Mi fanno sentire ...

Calciomercato Juventus - Giuseppe Riso a Vinovo : da Cristante a Jankto - ecco tutti gli affari in ballo : Calciomercato Juventus – La Juventus, nonostante l’operazione di Cuadrado che dovrà stare fermo per circa 2 mesi, non è intenzionata a rimpiazzare l’esterno colombiano in queste ultime ore di Calciomercato. Il club bianconero però continua a lavorare in vista della prossima stagione. Nella giornata di oggi l’agente Giuseppe Riso si è presentato a Vinovo, ufficialmente per una visita di cortesia. Con Fabio Paratici e Pavel ...

Juventus - Raiola a Vinovo per proporre Balotelli e Leandro Fernandes : Juventus, Raiola a Vinovo per proporre Balotelli e Leandro Fernandes Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO – Come riporta il portale esperto in vicende bianconere TuttoJuve, che a sua volta riprende Calcioweb.eu, oggi Mino Raiola era a Vinovo per parlare con i dirigenti della Juventus. Raiola E L’ASSE CON LA Juventus L’asse tra il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Juventus - Allegri ancora... infortunato assente a Vinovo : TORINO - Non soltanto giocatori infortunati. La Juventus deve fare a meno anche del suo allenatore. Massimiliano Allegri non si è infatti visto a Vinovo a causa di una fastidiosa influenza che, oltre ...

Juventus : striscione per Marchisio a Vinovo : I tifosi della Juventus hanno ancora bisogno di Claudio Marchisio. In merito ad alcune voci di mercato riguardo la cessione del Principino in America e più precisamente alla MLS, gli juventini ...

Calciomercato Juventus/ News - futuro Marchisio : lo striscione dei tifosi bianconeri a Vinovo (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: i supporters juventini hanno esposto uno striscione invitando il centrocampista Marchisio a non andarsene(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Striscione dei tifosi a Vinovo : 'Marchisio - resta alla Juventus' : In qualsiasi sport, a qualsiasi livello. Condividere lo spogliatoio è un patto senza tempo. Tanti auguri di buon compleanno @LichtsteinerSte #SwissExpress #HappyBirthdayStephan pic.twitter.com/...

Juventus - striscione a Vinovo : 'Marchisio non si tocca' : Vinovo (Torino) - Solo l'idea che Claudio Marchisio possa lasciare la Juventus per andarsene negli Stati Uniti ha fatto sobbalzare i tifosi bianconeri. Questa mattina, a Vinovo, è comparso uno ...

Il Principino epurato da Allegri - i tifosi 'avvisano' la Juventus. Striscione a Vinovo : "non si tocca Marchisio" : Dura presa di posizione dei tifosi nei confronti della società e di Allegri, Striscione a Vinovo: "non si tocca Marchisio" LaPresse/Marco Alpozzi Claudio Marchisio è sempre più convinto di lasciare la ...

Juventus - striscione a Vinovo da parte dei tifosi : il messaggio a Marchisio : “Non si tocca Marchisio, resta con noi”. Questo il contenuto dello striscione apparso oggi in quel di Vinovo. I tifosi della Juventus si sono esposti in merito alle recenti voci d’addio relative a Claudio Marchisio. Si è tanto parlato di un’esperienza all’estero per il centrocampista bianconero, ma a quanto pare i supporters juventini non vogliono sentir parlare di un allontanamento del loro Principino. Nei fatti ...

Calcio femminile - ottava giornata Serie A 2017-2018 : Juventus-Fiorentina 2-0 - una doppietta di Rosucci decide il big match di Vinovo : E’ una doppietta di una strepitosa Martina Rosucci, al 20′ ed all’80’, a regalare tre punti importanti alla Juventus nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 contro la Fiorentina. Le ragazze di Rita Guarino si confermano così in vetta al campionato a punteggio pieno, a quota 24 punti, mentre le viola debbono registrare un altro stop che le allontana dalle ...

Retroscena Juventus - la vittoria di Napoli parte da giovedì : ecco cosa è successo nello spogliatoio di Vinovo : Nel corso dell'allenamento di giovedì a Vinovo, Andrea Barzagli ha voluto prendere la parola per compattare il gruppo dopo alcuni spifferi inattesi LaPresse/Marco Alpozzi La vittoria ottenuta a Napoli ...