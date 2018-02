Jovanotti | concerto Milano “Oh Vita” Tour | scaletta | anche volti noti tra gli spettatori

Jovanotti - CONCERTO MILANO/ “Oh Vita” Tour - scaletta : Bebe Vio alle prove generali (12 febbraio 2018) : JOVANOTTI , CONCERTO al Forum di Assago: per il Tour di Ohi Vita, l'artista si esibirà per 12 concerti a MILANO , dieci date sono già esaurite. La probabile scaletta .(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:08:00 GMT)

Jovanotti - Baglioni - Renato Zero ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli : i primi nomi : Tra i primi ospiti del concerto per Pino Daniele potrebbero esserci gli artisti più seguiti del panorama musicale italiano. Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Renato Zero, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Teresa De Sio sono i nomi degli artisti che hanno già aderito all'iniziativa dicendosi disponibili a calcare il palco dello Stadio San Paolo di Napoli il prossimo anno. Il concerto-evento Pino è in memoria di Pino Daniele ...