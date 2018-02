Italia Team Today | sul Nove la rubrica dedicata ai Giochi Olimpici Invernali PyeongChang

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : gigante femminile rinviato per forte vento - Italia quarta nel team eventi di pattinaggio artistico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l’Italia cerca il miracolo nel Team Event. Carolina Kostner per trascinare gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team event di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia è in piena lotta per conquistare una clamorosa medaglia nella prova a squadre: gli azzurri sono quarti, distaccati di un solo punto dagli USA, e si giocano davvero il tutto per tutto. A trascinarci dovrà essere Carolina Kostner, chiamata a una prova di grande sostanza nel suo programma libero: gareggerà ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia si stringe con Anna Cappellini e Luca Lanotte per il podio nel Team Event : Questa notte può essere nostra. Il destino dell’Italia nella gara a squadre delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 passerà tra le lame della regina Carolina Kostner, tra quelle dell’astro nascente Matteo Rizzo e della coppia di danzatori sul ghiaccio formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte. Gli atleti allenati da Paola Mezzadri, al contrario dl quello che accadrà nel libero femminile, si scontreranno con le stesse ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari del team event (lunedì 12 febbraio). Per l’Italia Carolina Kostner e Cappellini / Lanotte! : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. In programma lunedì, vedremo il programma libero maschile, quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, Carolina Kostner e ...

Giochi : Italia Team - bronzo nel biathlon : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 11 FEB - Arriva dal biathlon la prima medaglia del'Italia team ai Giochi invernali di PyeongChang, ed e' il bronzo Dominik Windisch nella 10 km sprint. Tutte le ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna il podio nel team event - è sfida agli Stati Uniti : La seconda giornata del team event di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra italiana, che ha visto Carolina Kostner ottenere il secondo posto nel programma corto femminile e la coppia d’artistico composta da Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek ottenere lo stesso piazzamento nel programma libero, con tanto di primato personale. Con questi risultati l’Italia si è ...

Kostner trascina l'Italia in finale team event : Carolina Kostner guida l'Italia alla finale del team event del pattinaggio di figura ai Giochi invernali di Pyeongchang . L'azzurra ha esordito nella sua quarta Olimpiade chiudendo al secondo posto ...

Olimpiadi invernali - Carolina Kostner stupisce ancora e porta l’Italia in finale team event di pattinaggio : Veterana delle Olimpiadi, tra atlete che hanno in alcuni casi anche la metà dei suoi 31 anni, Carolina Kostner guida l’Italia alla finale del team event del pattinaggio di figura ai Giochi invernali di Pyeongchang. L’atleta azzurra ha esordito nella sua quarta competizione chiudendo al secondo posto nel programma corto – sulle note di “Ne me quitte pas” di Celine Dion – con il punteggio di 75.10, alle spalle della russa Evgenia ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna la medaglia nel team event! Carolina Kostner e compagni per l’impresa - si può fare nei liberi! : L’Italia sta facendo letteralmente sognare nel team event di Pattinaggio artistico. La nostra Nazionale è sempre più in lotta per una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018! La nostra squadra è quarta in classifica a un solo punto di distacco dagli USA quando mancano ancora tre liberi al termine della competizione. Gli azzurri sono semplicemente meravigliosi e stanno dimostrando la forza del nostro movimento che in questo ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : discesa rinviata. Kostner e Marchei/Hotarek regali : Italia in corsa per il podio nel Team Event! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner illumina e trascina l’Italia nel team event. La Musa è da medaglia nell’individuale? : Ai quarti Giochi Olimpici della carriera, a 31 anni appena compiuti e dodici stagioni dopo essere stata la nostra portabandiera a Torino 2006, Carolina Kostner ha avuto ancora la forza di incantare e sul ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 non ha deluso le aspettative. La nostra stella indiscussa, colei che ci ha regalato emozioni e trionfi per oltre un decennio, ha fatto il proprio debutto nel programma corto del team event e ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner deve trascinare l’Italia! Azzurri per la rimonta nel team event : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata decisiva per l’assegnazione della prima medaglia sul ghiaccio del Palasport di PyeongChang: durante questa giornata sono infatti in programma la short dance, il programma corto dell’individuale femminile e il programma libero delle coppie di artistico. L’Italia vuole entrare nelle ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - l’Italia punta sulla sua regina! Obiettivo finale nel Team Event! : La regina è pronta. Questa notte Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena di PyeongChang inaugurando la sua quarta Olimpiade con lo short program del Team Event di Pattinaggio artistico. Per la punta di diamante della nazionale azzurra sarà fondamentale eseguire un programma pulito, in modo da poter guadagnare una delle prime tre posizioni, utilissime per centrare la qualificazione alla seconda parte di gara. Oltre questo ...

Giochi : short track - Italia Team in finale : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 10 FEB - finale olimpica conquistata per la staffetta 3000 dello short track femminile. Le azzurre Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia ...