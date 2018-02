Italia | quattro morti in Calabria | ipotesi omicidio-suicidio

Silvio Berlusconi quattro volte in tv in una settimana : 'Obiettivo Forza Italia al 25%' : Una vera e propria battuta a tappeto. Di elettori e categorie produttive. Da questa settimane per Silvio Berlusconi inizia un vero e proprio tour de Force che si fermerà solo tra una ventina di giorni,...

Calcio - ufficializzate quattro amichevoli per l’Italia U21 : sfide a Serbia - Portogallo e Francia. Date - programma - orari e tv : Sono stati ufficializzati i prossimi impegni per la Nazionale Italiana U21. Gli azzurrini sono già qualificati agli Europei 2019 in qualità di Paese organizzatore e dunque proseguiranno la propria preparazione con una serie di amichevoli: disputeremo quattro match tra marzo e maggio anche se nei primi due casi non sappiamo chi siederà sulla panchina visto che Gigi Di Biagio sarà CT ad interim della Nazionale maggiore. L’Italia ospiterà la ...

Macerata - sparatoria in centro - feriti quattro stranieri : «Fermato Italiano» : È il marchigiano Luca Traini, incensurato, 28 ann con la testa rasata, a bordo dell'auto una pistola Glock. È sceso con un tricolore legato al collo, ha fatto il saluto romano e urlato "Viva l'Italia" davanti al monumento ai Caduti. Tra i feriti uno grave ma cosciente, gli altri fuori pericolo

“Dopo quattro anni da expat sono tornato in Italia : vivere all’estero fa soffrire di solitudine” : “In Italia le condizioni per poter vivere autonomamente all’età di 30 anni sono poche e geograficamente confinate al Nord”. Enrico Varrecchione lo dice con coscienza, perché lui è tra coloro che – dopo anni di lavoro all’estero – ha potuto provare a tornare a vivere in Italia, a suo dire, proprio perché viene dal nord. “Forse se arrivassi da un paesino della provincia di Crotone avrei fatto un po’ più di fatica”. Non che ...

Karate - Europei giovanili 2018 : Italia da impazzire! Quattro ori - due argenti e due bronzi! Azzurri da sballo nel kata : Italia da impazzire nella prima giornata degli Europei giovanili 2018 di Karate, in programma a Sochi, in Russia, tra venerdì 2 e domenica 4 febbraio. Il bilancio odierno è di 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi nella giornata dedicata ai Cadetti nel kumite e a tutte le categorie del kata. Ed è proprio in quest’ultima specialità che gli Azzurri hanno fatto la voce grossa, portando a casa un bottino sostanzioso di medaglie e dimostrandosi una volta ...

Genoa - Ballardini : 'Ci manca un rifinitore. Pellegri? Magari torna in Italia tra quattro o cinque anni...' : Il tecnico del Genoa Davide Ballardini commenta a Premium Sport la sconfitta interna con l'Udinese: 'Siamo stati bravi e fortunati in altre occasioni, oggi non meritavamo di perdere, ma ci sta. Abbiamo tirato venti volte in porta, con situazioni pericolose. ...

Masterchef Italia 7/ Eliminati e pagelle sesta puntata : Italo è il preferito dei quattro giudici? : Masterchef Italia 7, pagelle ed Eliminati sesta puntata del 25 gennaio 2018. Joayda e Rocco tornano a casa. Italo ancora non riesce a lavorare in squadra(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:07:00 GMT)

Formula 1 in esclusiva su Sky fino al 2020. Alla Rai solo il Gran Premio d’Italia del 2018 - (solo) quattro dirette su Tv8 : Formula 1 I timori dei giornalisti di RaiSport sulle sorti della Formula 1 trovano ora conferma. Sky, infatti, si è assicurata i diritti tv per i prossimi tre anni di tutti i Gran premi del massimo campionato mondiale su quattro ruote. Sarà, dunque, la pay tv, che già garantisce in esclusiva tutta la MotoGp, a trasmettere le gare di Formula 1 almeno fino al 2020. A partire già dal prossimo mondiale, al via a Melbourne, in Australia, il 25 marzo ...

Grand Prix d’Amerique 2018 : gli Italiani al via e le loro ambizioni. Quattro cavalli azzurri a Parigi - Ringostarr Treb può davvero stupire il mondo : Il Grand Prix d’Amerique 2018, la corsa più attesa da tutti gli appassionati d’ippica, andrà in scena domenica 28 gennaio alle ore 16.05 sul mitico Vincennes Hippodrome di Parigi e vedrà la partecipazione dei migliori 24 cavalli del Gruppo 1 Internazionale. In questo plotone esclusivo, però, ci sarà spazio anche per i destrieri italiani. Saranno ben Quattro, infatti, i cavalli orginari del Bel Paese ai nastri di partenza sulla pista ...

Gli effetti del clima sulla nostra salute - un Italiano su quattro soffre per il tempo : 'Professione pizzaiolo, un mestiere che non conosce crisi' 3 Nuovo caso di illecito bancario: recuperati da TutelaTi 4700 euro non rimborsati a un carabiniere 4 Studenti alla scoperta delle interfacce ...

L'Italia spera negli Oscar : quattro nomination per il film di Guadagnino : L'Italia ci spera. spera di tornare ai fasti della Grande Bellezza , anzi osa di più. A differenza del film di Paolo Sorrentino aveva vinto come miglior film straniero, questo di Luca Guadagnino , ...

Influenza - in Italia già colpiti quattro milioni : record dal 2004 : Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli Italiani colpiti dall' Influenza è stato pari a circa 832.000 e gli Italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni, più precisamente...