' Isola dei Famosi' | Filippo in terapia di scrittura | lettera al figlio e alla ex compagna

Isola dei Famosi - Monte beccato vicino a Cecilia. Interviene Ignazio Moser : Questa sera verrà mandato in onda a Striscia la Notizia la consegna del tapiro d'oro a Francesco Monte, dopo il caso del presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi . L'inviato del tg satirico ...

Francesco Monte/ Cecilia e Ignazio in crisi per lui? I "teatrini" continuano (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte, dopo l'Isola dei Famosi 2018, pensa ancora a Paola Di Benedetto che spera di rivedere presto: nel frattempo, le accuse non si placano.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:19:00 GMT)

L’Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni quarta puntata del 13 febbraio : L’Isola dei Famosi: le anticipazioni della puntata di martedì 13 febbraio 2018 Le anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2018 ‘parlano’ chiaro. La quarta puntata del reality show di Canale5 non andrà in onda lunedì 12 febbraio, ma martedì 13. Lo ha deciso Mediaset che, a quanto pare, vuole evitare la contro-programmazione di Rai1, canale che stasera propone la prima delle due nuove puntate de Il Commissario Montalbano. ...

Isola dei Famosi - Monte (di nuovo) attapirato viene beccato vicino a Cecilia Rodriguez : Questa sera verrà mandato in onda a Striscia la Notizia la consegna del tapiro d'oro a Francesco Monte, il secondo nel giro di due mesi.Il bel tronista è stato attapirano da Valerio Staffelli dopo lo scandalo del presunto consumo di marijuana all'Isola dei Famosi. Ma come rivelano le anticipazioni che sono state diffuse in queste ore, Monte è stato beccato dall'inviato del tg satirico a Milano, in una via vicinissima a quella ...

Francesca Cipriani finisce in tribunale dopo L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Francesca Cipriani chiamata in tribunale come testimone Il quotidiano Il Giorno ha rivelato poco fa che non ci sarà il processo abbreviato per Giovanna Rigato. Il motivo? Francesca Cipriani non potrà testimoniare in tribunale. Difatti, come molti sapranno bene, la bionda showgirl è attualmente impegnata come naufraga vip alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E proprio per questo motivo il giudice ha ritenuto ...

Isola dei famosi - anticipazioni puntata del 13 febbraio : un’eliminazione - tre leader - crolli emotivi… : L’Isola dei famosi 13, la quarta puntata in onda martedì 13 febbraio dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta. Ecco cosa succederà. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia […] L'articolo Isola dei famosi, anticipazioni puntata del 13 ...

Isola dei Famosi - De Martino - in mutande - scatena il pubblico : Stefano De Martino sta portando avanti il suo ruolo di inviato dell 'Isola dei Famosi alla grande. In Honduras, infatti, riesce a 'gestire' i naufraghi, placa le liti, organizza prove leader e ...

Niente Isola dei Famosi stasera - c'è Montalbano : Canale 5 rimanda a domani la quarta puntata dell'Isola per non scontrarsi con il nuovo episodio del Commissario Montalbano.

Video del Tapiro D’Oro a Francesco Monte per il Canna-gate all’Isola dei Famosi 2018 : spunta Cecilia Rodriguez? : Tapiro d'oro a Francesco Monte per il Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018 nella nuova puntata di Striscia la Notizia. Se nei giorni scorsi Valerio Staffelli aveva consegnato lo speciale "premio" a Eva Henger, nella puntata di oggi, 12 febbraio, toccherà proprio al tronista pugliese beccato per le vie di Milano ma, a quanto pare, non da solo. Secondo le prime indiscrezioni sembra che il tronista fosse in compagnia della sua ex, Cecilia ...

L'Isola dei Famosi 2018 rinviata : ecco perché Video : L'#isola dei Famosi 2018 è stata rinviata e non va in onda più il lunedì. Il reality condotto da #Alessia Marcuzzi non va più in onda di lunedì a partire da stasera, lunedì 12 febbraio 2018. La prima serata delL'Isola infatti ha subito un cambiamento nel palinsesto di Canale 5 ed è stata posticipata al martedì. Intanto proprio l'ammiraglia Mediaset si prepara a tornare con il proprio palinsesto originale dopo i cambiamenti apportati per non ...

Isola dei Famosi : Amaurys favorito per la vittoria - sul podio Mancini-Atzei : Dopo il secondo posto a 'Ballando con le stelle' e a 'Pechino Express', Amaurys Perez si candida a vincere questa edizione dell'Isola dei Famosi. Il campione olimpico di pallanuoto è il favorito dei ...

