L'Isola dei famosi 2018 - scatta la protesta : 'Basta Eva - hai stufato!' : L'Isola dei famosi 2018 sta monopolizzando tutti i programmi televisivi di questi ultimi giorni. In verità fa più discutere quello che sta succedendo in Italia. I naufraghi rimasti in Honduras non sono ancora riusciti, almeno per il momento, a catalizzare l'attenzione su di loro. Isola dei famosi, sui social scoppia la protesta: 'Basta Eva, hai stufato!' In questi giorni stiamo assistendo davvero ad una cosa assurda. Eva Henger si fa paladina ...

Isola dei Famosi - Henger : "Ecco cosa è successo con Monte" : Eva Henger torna ad accusare Francesco Monte e lo fa durante un'intervista a Domenica Live. L'ex naufraga ha puntato il dito contro l'ex tronista e non ha usato giri di parole mostrando tutto il suo ...

Isola dei famosi 2018 - Eva malata di protagonismo : le nuove accuse : Domenica LIVE si ri-tinge di Isola dei famosi 2018. Alle 16.58 esatte entra nello studio dell'intrattenitore domenicale di Canale 5 Eva Henger. Barbara D'Urso la fa accomodare ed informa i telespettatori che a breve entreranno anche la figlia Mercedesz e Massimiliano, il marito della Henger. L'Isola dei famosi, Francesco Monte ribadisce: 'Chi si aspetta da me...rimarrà deluso'. Barbara mostra ad Eva un post che Francesco ha pubblicato su ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte e il “marijuana gate” : Cecilia Rodriguez lo difende e lui si commuove : Verissimo ha sbancato all’Auditel. Il programma condotto da Silvia Toffanin, ieri pomeriggio ha portato a casa il suo miglior risultato stagionale con 3.119.000 spettatori totali, share del 21.61%. Il perché di tanto successo? Eva Henger e Francesco Monte ospiti in studio, naturalmente in momenti diversi. I due hanno parlato del “famigerato canna gate”, con Eva che ha accusato Francesco di aver fumato marijuana in Honduras e ...

“Sto con Eva!”. Isola dei Famosi - al fianco della Henger scende lei. Naufraga - bellissima - ufficialmente non aveva ancora preso una posizione sulla storia di Francesco Monte. Lo ha fatto ieri a Verissimo - davanti a Silvia Toffanin : Non si ferma la polemica intorno al presunto spinello fumato da Francesco Monte all’Isola dei Famosi con il pubblico sempre più diviso tra “montiani” e “Hengeriani”. Partito che, nella puntata di Verissimo di ieri, ha raccolto un altro appoggio importante, quello di Chiara Nasti: “Ho grande rispetto di Eva Henger. Ma rispetto anche Francesco Monte. Non voglio schierarmi da nessuna parte ma Eva non è una bugiarda” . Parole che sono subito ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni - Stefano De Martino : "La prossima diretta? Siate pronti a tutto!" : Isola dei Famosi 2018, cosa accadrà nella diretta di martedì 13 febbraio? Stefano De Martino svela qualche prima anticipazione: "Può accadere di tutto!"(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Verissimo - Francesco Monte : “Non volevo andare via dall’Isola dei Famosi. Mio padre ha pianto. Aspetterò Paola Di Benedetto” : Francesco Monte a Verissimo: le dichiarazioni dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Francesco Monte è tornato in tv dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, si è difeso dalle accuse di Eva Henger ma ha soprattutto svelato il suo stato d’animo. Uno stato d’animo che non è dei migliori. Perché Monte non voleva lasciare […] L'articolo Verissimo, Francesco Monte: “Non volevo andare via ...

Isola dei famosi : scatta una denuncia per due naufraghi Video : La tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi non ha un attimo di tregua da quando ha avuto inizio. Da un paio di giorni è al centro del gossip italiano per la bufera mediatica scatenata dalle accuse di Eva Henger contro #Francesco Monte per la questione della marijuana: il ragazzo è tornato in Italia per potersi difendere, in quanto ha dichiarato di essere tranquillo e di aver fiducia nella giustizia. A differenza di Eva, non ha accettato gli ...

L'Isola dei Famosi - parla Francesco Monte - la Marcuzzi esplode sui social Video : #Francesco Monte dopo essere rientrato in Italia torna ad uscire e cerca di riprendere in mano la sua vita dopo le pesanti accuse in diretta di #Eva Henger. Il settimanale Spy ha pubblicato le prime foto di Francesco in compagnia del padre. Intanto l'ormai ex naufrago si sfoga sui social e parla per la prima volta, ribadendo di non voler partecipare ad alcuna trasmissione televisiva. Alessia Marcuzzi invece sbotta sui social, manifestando la sua ...

“Caso Francesco Monte? Ora dico la mia”. Isola dei Famosi - parla De Martino. Stefano è voluto uscire allo scoperto e ha fatto sapere a tutti il suo pensiero su cosa è successo al suo ex cognato. Cosa ha detto : La sua opinione conta qualCosa, sì. E se a parlare del caso Francesco Monte è Stefano De Martino, allora pesa ancora di più. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha confessato a Verissimo di essere davvero dispiaciuto, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche per l’intera vicenda che ha travolto il programma nel quale sta lavorando. Le accuse di ...