Isola | anticipazioni quarta puntata | tra eliminazioni e regine

Isola dei famosi - anticipazioni puntata del 13 febbraio : un’eliminazione - tre leader - crolli emotivi… : L’Isola dei famosi 13, la quarta puntata in onda martedì 13 febbraio dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta. Ecco cosa succederà. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia […] L'articolo Isola dei famosi, anticipazioni puntata del 13 ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni - Stefano De Martino : "La prossima diretta? Siate pronti a tutto!" : Isola dei Famosi 2018, cosa accadrà nella diretta di martedì 13 febbraio? Stefano De Martino svela qualche prima anticipazione: "Può accadere di tutto!"(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e news - Cecilia Capriotti verso l'eliminazione? : Isola dei Famosi 2018, Cecilia Capriotti, in nomination con Simone Barbato e Alessia Mancini, è la candidata all'eliminazione? I naufraghi pensano di sì.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 03:05:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni - lo sfogo di Alessia Marcuzzi : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto prendono in giro Cecilia Capriotti, il video pubblicato sul sito del reality, scatena le polemiche.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Isola 2018 anticipazioni : "Aspettate i prossimi giorni - non domani sera" : Cos'altro ci dirà Eva Henger? Stando a quanto dichiarato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, l'ex concorrente non avrebbe vuotato del tutto il sacco e avrebbe ancora altro da dire: oltre a Francesco Monte altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 avrebbero violato delle regole (ammesso che ciò che Eva ha dichiarato sull'ex corteggiatore di Uomini e Donne corrisponda al vero). Una bomba potrebbe dunque scoppiare molto presto e non ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni - Amaurys Perez e lo scontro con la Cipriani : "Esigo delle scuse!" : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: dopo l'abbandono di Monte e l'eliminazione di Nadia, in Honduras si punta tutto su Francesca Cipriani, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:15:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni - Francesca Cipriani dà il meglio di sé - la Nasti in Italia dice che… : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: dopo l'abbandono di Monte e l'eliminazione di Nadia, in Honduras si punta tutto su Francesca Cipriani, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 04:05:00 GMT)

Isola 2018 anticipazioni : "Aspettate i prossimi giorni - non domani sera" : Cos'altro ci dirà Eva Henger? Stando a quanto dichiarato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, l'ex concorrente non avrebbe vuotato del tutto il sacco e avrebbe ancora altro da dire: oltre a Francesco Monte altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 avrebbero violato delle regole (ammesso che ciò che Eva ha dichiarato sull'ex corteggiatore di Uomini e Donne corrisponda al vero). Una bomba potrebbe dunque scoppiare molto presto e non ...

Isola 2018 anticipazioni stasera : non è finita qui! "Verranno fuori altri nomi" : Cos'altro ci dirà Eva Henger? Stando alle ultimissime l'ex concorrente non avrebbe vuotato del tutto il sacco. Oltre a Francesco Monte altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 avrebbero infatti violato delle regole (ammesso che ciò che Eva ha dichiarato corrisponda al vero): una bomba potrebbe scoppiare molto presto e non possiamo evitare che le nostre anticipazioni del 5 febbraio abbiano come tema principale proprio le ...

Isola dei Famosi 2018 : notizie - puntate - anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere : Al via lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone del reality show, per il quarto anno consecutivo, Alessia...

L'Isola dei Famosi stasera in tv lunedì 5 febbraio. Le anticipazioni della terza puntata : Torna questa sera, lunedì 5 febbraio , su Canale5 alle ore 21:10 il reality show L'Isola dei Famosi , condotto da Alessia Marcuzzi. LEGGI ANCHE ---> Tutta la programmazione di stasera. anticipazioni ...

POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 5 febbraio : speciale Isola dei Famosi 2018 : Alle 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di POMERIGGIO Cinque con Barbara D'Urso. In studio si parlerà dei principali casi di attualità e dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:45:00 GMT)

Anticipazioni Isola 2018 : Francesco Monte nei guai Video : Questa sera andra' in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi con al timone Alessia Marcuzzi pronta a dirigere una serata ricca di colpi di scena [Video] dopo un'intera settimana passata a parlare della questione #Francesco Monte-#Eva Henger. Secondo quanto riportato gia' nei giorni scorsi, la redazione di Canale 5 ha passato la settimana a guardare Video in proprio possesso e ad ascoltare testimonianze dei membri della redazione presenti ...

Isola 2018 anticipazioni stasera : non è finita qui! "Verranno fuori altri nomi" : Cos'altro ci dirà Eva Henger? Non ha vuotato del tutto il sacco. Oltre a Francesco Monte, altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 avrebbero violato le regole: una bomba potrebbe scoppiare molto presto e non possiamo evitare che le nostre anticipazioni del 5 febbraio abbiano come tema proprio le confessioni scioccanti di Eva Henger. Nonostante stia vivendo un periodo piuttosto turbolento (non sono poche le critiche che le sono piovute ...