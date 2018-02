Iraq | per la ricostruzione servono 88 miliardi di dollari

Papa Francesco : 'Sto pensando a un viaggio in Iraq ma le condizioni non lo permettono' : ... lacerate dall'emigrazione forzata, da anni di persecuzione dell'Isis nelle zone attorno a Mosul, dalla diaspora, dalle difficoltà economiche e da una politica che spesso non tutela le minoranze. Da ...

Iraq - 8 persone uccise per errore da un elicottero americano. Anche 11 feriti : Otto persone tra forze dell’ordine e civili sono stati uccisi per errore da un raid aereo statunitense in una città nell’Iraq occidentale. Tra loro, ha spiegato un funzionario provinciale, ci sono un ufficiale dell’intelligence, cinque poliziotti e una donna. L’attacco sarebbe stato sferrato da un elicottero statunitense per errore vicino alla base militare di Ain al-Asad, a circa 250 chilometri da Baghdad. Le circostanze ...

CRISTIANI PERSEGUITATI/ Iraq - il ritorno a casa di Helda : non abbiamo mai smesso di credere nell'aiuto di Dio : I CRISTIANI fuggiti dall'Isis cominciano a tornare nelle loro case in Iraq, ma c'è ancora paura di essere PERSEGUITATI in futuro. Il racconto di una bambina di 10 anni(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:10:00 GMT)

Attentato a Baghdad/ Iraq - doppio attacco kamikaze : almeno 38 morti - opera dell'Isis? (ultime notizie) : Attentato a Baghdad, duplice attacco suicida nel cuore della capitale irachena: sale il bilancio delle vittime e spunta nuovamente lè'ombra dell'Isis, ancora nessuna rivendicazione.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:01:00 GMT)

Almeno 27 persone sono morte per un doppio attentato suicida a Baghdad - in Iraq : Almeno 27 persone sono morte e decine sono state ferite in un doppio attentato suicida a Baghdad, in Iraq. Le due esplosioni sono avvenute questa mattina a breve distanza l’una dall’altra nei pressi di piazza Tayaran, nel centro della città. Il numero The post Almeno 27 persone sono morte per un doppio attentato suicida a Baghdad, in Iraq appeared first on Il Post.

Iraq - 2.585 cadaveri di civili recuperati sotto le macerie di Mosul. Operazione conclusa dopo 6 mesi dalla battaglia : Sono 2.585 i cadaveri di civili recuperati da sotto le macerie di Mosul, sei mesi dopo la riconquista da parte delle forze irachene dell’ex roccaforte Isis in Iraq che lo Stato islamico aveva per un periodo proclamato sua capitale. Lo ha detto il generale Mohammad al Jiwari, direttore della Difesa civile della città, annunciando la fine delle operazioni. La battaglia per la riconquista della città da parte della coalizione internazionale a ...

Iraq - scoperta fossa comune Isis a Mosul con cadaveri di donne : Una fossa comune con cadaveri di 20 donne è stata scoperta dalla polizia durante la rimozione delle macerie nell'ovest di Mosul, in Iraq, l'ex "capitale" dell'Isis riconquistata dalle forze ...

Usa - vola dall'Iraq per due giorni su 10 aerei per veder nascere la sua bimba : Una volta raggiunto dalla telefonata della moglie, Natalia Svistunova, Francois ha chiesto un permesso speciale per poter viaggiare dall'altro capo del mondo fino a Monterey, in California, solo per ...

Iraq - scomparse migliaia di persone dopo le vittorie contro lIsis : migliaia di persone, soprattutto uomini e adolescenti, risultano ancora scomparse in Iraq dopo le vittorie contro l'Isis. Nella sola Mosul, oltre sei mesi dopo la sconfitta dello Stato Islamico, non ...

Missione in Niger per la Folgore? "Sposteremo una parte dei militari italiani dall'Iraq nell'Afriva Sahariana" : Reparti della Folgore nell'Africa sahariana? Non ci sono ancora certezze. Per ora si sa solo che un contingente di soldati italiani potrebbe partire per il Niger, paese dove passa la rotta che ogni ...

Niger - Gentiloni : “Proporrò di inviare militari dall’Iraq in Africa per combattere trafficanti e terroristi. Daesh sconfitto” : L’aveva quasi annunciato il 13 dicembre scorso, alla fine del vertice G5 di Sahel di La Celle-Saint-Cloud, vicino a Parigi. Il premier Paolo Gentiloni, però, ha aspettato la vigilia di Natale per ufficializzare quella che sarà la prossima missione italiana: inviare militari in Niger. “Proporrò al Parlamento di inviare i nostri militari in Niger. L’Italia ha l’obiettivo di costruire dialogo, amicizia e pace nel ...

Iraq - Ap : 10.000 morti per liberare Mosul : 11.45 Tra i 9.000 e gli 11.000 morti: sarebbe il numero,secondo un'indagine della Ap, delle vittime a Mosul per la liberazione della città dall'Isis. La Associated Press ritiene che le forze irachene o la coalizione a guida Usa siano responsabili per la morte di 3.200 civili,dovuta a bombardamenti, raid, colpi di mortaio,da ottobre 2016 a agosto scorso Il bilancio non è stato ammesso dalla coalizione, che ha "riconosciuto" solo 326 morti. ...

Iraq : oltre 9.000 civili morti per liberare Mosul : Il prezzo di sangue pagato dagli abitanti di Mosul per la liberazione della città dall'Isis è stato tra i 9.000 e gli 11.000 morti, un numero quasi 10 volte maggiore di quanto riferito finora. E' ...

Famiglia di Miss Iraq costretta a fuggire dal Paese per una foto : Volevano dare un messaggio e un segnale, semplice ma controverso: la politica non preclude i rapporti umani. Peccato che non molti lo abbiano capito e che ora la Famiglia della Hidan sia stata ...