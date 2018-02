Intesa Sanpaolo Mobile è la ' Migliore App Finanza 2018'

Sky 9 Euro Al Mese Con Intesa Sanpaolo : Sky offerta a 9 Euro al Mese. Ecco l’offerta di Intesa Sanpaolo per avere tantissimi canali di Sky a 9 Euro al Mese per i primi 12 mesi Sky a 9 Euro al Mese Sky: il trucco per pagarlo solo 9 Euro al Mese con l’offerta di Intesa Sanpaolo Stai cercando un’offerta per attivare Sky al prezzo […]

Intesa Sanpaolo - Bridgewater va al ribasso sul titolo : Il fondo di investimenti americano Bridgewater Associates , dal 7 febbraio 2018, ha alleggerito lo " short selling " su Intesa Sanpaolo dall'1,31% all'1,26%. Lo si apprende dalle comunicazioni della ...

Italo - Messina : per Intesa Sanpaolo la partecipazione non è strategica : Teleborsa, - Intesa SanPaolo , maggiore azionista di Italo , potrebbe cedere alle lusinghe del fondo americano Global Infrastructure Partners III Funds. Durante la conferenza stampa sul piano 2018-...

Piano Industriale Intesa Sanpaolo : drastica riduzione NPL : Secondo le indiscrezioni finora trapelate i pilastri del nuovo Piano pluriennale di Intesa Sanpaolo saranno, da un lato la riduzione dei costi e un drastico ridimensionamento dei NPL, dall'altro un ulteriore progresso verso l'attività di asset management puntando sulle assicurazioni e il risparmio gestito. Molta attenzione verrà posta agli interventi sui crediti deteriorati, anche in considerazione delle recenti indicazioni fornite dai vertici ...

Gli analisti valutano Intesa Sanpaolo - titolo in rally a dispetto del mercato : Teleborsa, - Prepotente rialzo per Intesa Sanpaolo , che mostra una salita bruciante del 2,06% sui valori precedenti, a dispetto dell'andamento fortemente negativo evidenziato dall'intero listino ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Intesa Sanpaolo a +1 - 8% - Saipem a -3% - 6 febbraio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI proverà a chiudere in rialzo, anche perché è scesa sotto la soglia dei 23.000 punti.

Intesa Sanpaolo - nuovo piano 2021 : più dividendi e conversione delle risparmio : Intesa sottolinea che con i risultati 2017 è stato "realizzato il piano di impresa 2014-2017, creando valore per tutti gli stakeholder con oltre 250 miliardi di contributo all'economia nei quattro ...

Intesa Sanpaolo converte le risparmio. Nel piano dimezza i crediti deteriorati al 2021 : MILANO - In una giornata tremenda per i mercati , in cui nessun banchiere vorrebbe tenere a battesimo il nuovo piano industriale, Intesa Sanpaolo reagisce tutto sommato positivamente in Piazza Affari ...

Intesa Sanpaolo alza il velo sui conti di bilancio : Teleborsa, - Il gruppo Intesa Sanpaolo ha chiuso l'anno 2017 con un utile netto di 7,3 miliardi di euro , che comprende il contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro assegnato dal Tesoro a ...

Tim Cook «Intesa Sanpaolo adotta 70.000 dispositivi iOS per i suoi dipendenti» - : «Stiamo assistendo a una grande trazione nelle aziende in quanto le società di tutti i settori e in tutto il mondo si standardizzano su iOS» ha dichiarato Tim Cook citando poi il gruppo italiano «Ad ...