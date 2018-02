Intervista di Alessia Mocci a Massimo Pinto : vi presentiamo la silloge poetica Cento Farfalle e… più : “Come ogni sera ancora,/ con la tua onda lunga/ tu mi addormenti, mare,/ e mi culli amoroso/ nella notte stellata./ Sicuro come un bimbo/ sulla barca ondeggiante/ si affollano nel sogno/ le domande di sempre:/ perché mai proprio tu,/ tu che non sai perché,/ sei stato un giorno eletto/ ad elemento primo/ di questo nostro […]

Intervista di Alessia Mocci ad Armando De Vincentiis : la possessione ed i disturbi psichici : “La domanda «Chi è che agisce? Chi è che parla?» assume il ruolo di una suggestione intesa alla sintesi di una personalità inconscia che non tarderà a manifestarsi.” – Carl Gustav Jung Psicologo, divulgatore scientifico e saggista, Armando De Vincentiis nasce a Taranto. Le sue prime pubblicazioni risalgono al 1999 “Psicologica dei mistici cristiani. Estasi stimmate […]

Intervista di Alessia Mocci a Cinzia Migani : vi presentiamo il progetto “Dire Fare Donare” : “[…] il volontario assume le vesti di agente di prossimità dando vita a nuovi processi relazionali, ricucendo relazioni interrotte, diventando risorsa per la comunità. La relazione che si instaura fra le persone in difficoltà, i servizi, le organizzazioni del terzo settore e i singoli volontari coinvolti nell’azione rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile non solo come […]

Intervista di Alessia Mocci a Franco Rizzi : la produzione letteraria e la casa editrice La Paume : “Nel delirio del terrore di precipitare, mentre il gancio gli dilaniava sempre più profondamente la mano, Mini non vedeva più nulla. Dietro ai suoi occhi scorrevano solo colori: il rosso del sangue e del dolore, il grigio del cielo oltre il cornicione di quella casa maledetta, il colore ocra del muro con tutte le sfumature […]

Intervista di Alessia Mocci a David Simurgh : il responsabile della scuola di risveglio Eish Shaok in Italia e Germania : “Scoprire la natura del cosmo, scoprire di farne parte e di essere in sinergia con esso è ciò che accade quando si comprende come bilanciare il sistema energetico con il Cuore.’ ? David Simurgh David Simugh è il responsabile in Italia e Germania della scuola di risveglio Eish Shaok, un’antica disciplina dedicata all’unione dell’individuo con […]

