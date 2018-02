Inter | Perisic in dubbio per il Genoa | l' indiziato principale per la sostituzione

Inter - per Perisic distorsione alla spalla - Lisandro Lopez ok - per Miranda esami domani : Ivan Perisic deve fare i conti con una distorsione alla spalla sinistra. È questo l'esito dei controlli medici ai quali è stato sottoposto il croato dell'Inter, all'indomani del 2-1 al Bologna. Già ...

Serie A Inter - stop per Perisic : problema alla spalla. A rischio anche Miranda : MILANO - Problemi per Spalletti e per l' Inter . Il bollettino medico del lunedì si chiude con il segno negativo: Perisic , infatti, deve fare i conti con una distorsione alla spalla destra. Al ...

Inter - distorsione a una spalla per Perisic : salta il Genoa? Anche Miranda è in dubbio : Una vittoria sudata, sofferta, voluta. L'Inter scaccia la "pareggite" e ritrova il successo sul Bologna, che ha provato a non uscire sconfitto da San Siro fino alla fine, Anche in inferiorità numerica.

Inter - Perisic e Candreva all'ultima chiamata : o la svolta o sarà panchina : ...O LA panchina - Secondo la Gazzetta dello Sport per entrambi quella contro il Bologna rappresenta l'ultima chiamata. Se non arriverà un cambio di rotta e di marcia Spalletti prenderà in ...

Inter - il Manchester United piomba su Perisic : i dettagli Video : La stagione di Ivan #Perisic all'#Inter è stata fin qui decisamente altalenante e il suo calo è coinciso con il crollo della squadra nerazzurra [Video]. Finché l'ex Wolfsburg è stato sugli scudi, infatti, i nerazzurri hanno macinato gioco e risultati, tanto è vero che l'ultimo successo è arrivato il 2 dicembre, contro il Chievo Verona per 5-0, con una tripletta dell'esterno croato. Da allora il netto calo che ha portato a qualche mugugno del ...

Inter : Spalletti ancora con Perisic e Candreva - congelato il rinnovo : Poi, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il rallentamento dell'Inter e anche il suo hanno congelato i discorsi che potrebbero essere ripresi prossimamente. Perisic, a differenza di Candreva, ha ...

Caressa : 'Inter - Spalletti pronto a far fuori Perisic' : Luciano Spalletti potrebbe far fuori dai titolari Ivan Perisic nella sua Inter. Lo svela Fabio Caressa a Sky Sport : 'La cosa importante in questi momenti è mantenere la calma e magari chi del gruppo di giocatori non è tanto disposto a mantenere questa calma, ne pagherà le conseguenze. Io credo che da qua ...

Inter - Spalletti/ Crisi senza fine - Perisic fantasma : “Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia” : Inter e Spalletti, Crisi infinita: “Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia”. L'amarezza dell'allenatore nerazzurro dopo il pareggio con il Crotone: sono 10 partite senza vittorie(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:19:00 GMT)

Inter - crisi mentale : Perisic vuoto - Borja piatto - Candreva e Brozo in guerra : Non può essere solo una questione fisica, di stanchezza. E nemmeno solo di gioco. Che pure non decolla, e forse non è mai decollato. La spirale che sta inghiottendo l'Inter è, almeno in parte, anche ...

Inter - Icardi su Instagram : 'Wanda ti amo - auguri Perisic'. Spente le polemiche social? : Chau Chau ' Un post condiviso da Mauro Icardi , @mauroIcardi, in data: Gen 29, 2018 at 10:48 PST Il post di Mauro Icardi del 29 gennaio aveva generato un certo clamore nel mondo Inter: "Potersi dire ...

Caos Inter - faida nello spogliatoio : Icardi contro Brozovic - torna la pace con Perisic - giallo Skrniar! : Dalla presunta crisi con Wanda Nara ai dissidi con Brozovic e Perisic, documentati da indizi social. Mauro Icardi è finito nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni per alcune sue ‘mosse’ su Instagram. L’attaccante argentino infatti ha smesso di seguire la moglie sul noto social network e la showgirl ha cambiato il nome all’Interno del suo account da Wanda Icardi a Wanda Nara. Ma non è tutto, perchè Maurito ha ...

Icardi contro i croati / Faida nell’Inter : Brozovic e Perisic contro il capitano - e intanto Raiola… : Icardi contro i croati, Faida nell'Inter: Brozovic e Perisic contro il capitano, e intanto Raiola. Spogliatoi nerazzurro in agitazione, con il numero 9 contro i propri compagni(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:29:00 GMT)

