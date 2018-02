Inter | Karamoh mette in vetrina il campionario Rafinha conferma una regola

Inter - l'agente di Karamoh : 'La sua crescita? Merito di Spalletti' : MILANO - ' Sapevo che era bravo poi ovviamente quando arrivi in Italia non è semplice, nella fase difensiva magari a volte si fa ancora sorprendere. Ha grandi qualità ma deve migliorare, la fase ...

Inter - Karamoh : quattro azioni per conoscerlo meglio : ... che hanno a tutti gli effetti permesso all'Inter di rompere il digiuno di vittorie, e altre palle perse nella confusione, che non hanno pesato troppo nell'economia della partita, ma sono lì proprio ...

Inter : Karamoh e Rafinha - le armi in più di Spalletti : Il baby franco-ivoriano e il brasiliano accendono la squadra nerazzurra dopo due mesi senza vittoria

Inter - rinascita firmata Karamoh. Quagliarella ancora in gol. Riecco Belotti. Under trascina la Roma : Inter, rinascita firmata Karamoh. Quagliarella ancora in gol. Riecco Belotti. Under trascina la Roma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, rinascita- L’Inter ritorna alla vittoria e lo fa nel segno del giovanissimo Karamoh. Un gol di straordinaria bellezza. Palla c’è, palla non c’è, sinistro destro e tiro imparabile a fil di palo. I ...

Notizie Inter - Karamoh : ”La vittoria è prima di tutto merito della squadra” : L’attaccante dell’Inter, Yann Karamoh, ha così parlato nella mixed zone di San Siro, dopo la vittoria contro il Bologna. Intercettato dai microfoni presenti nella mixed zone dello stadio ”Giuseppe Meazza”, l’attaccante dell’Inter, Yann Karamoh, ha parlato della sua prestazione dopo il gol decisivo realizzato contro il Bologna, come riporta tuttomercatoweb: ”Sono tre punti molto importanti, siamo ...

Inter-Bologna - chi è Karamoh. Gol e video : Finora lo avevamo ammirato per soli 58 minuti, in sprazzi di quattro partite, più una settantina di minuti scarsi in Coppa Italia contro il Pordenone. Oggi, alla prima da titolare in Serie A, Yann ...

Inter-Bologna 2-1 : perla di Karamoh - i nerazzurri tornano a vincere : MILANO - Dopo 70 giorni senza vittorie, riecco l'Inter. Con enorme fatica, ma è 2-1 sul Bologna, in qualche modo, ma tanto basta per far tornare i nerazzurri al terzo posto solitario, dopo settimane ...

