Inter | in estate nuovo affondo del Siviglia per un centrocampista

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “Skriniar via in estate - ecco il sostituto” : Calciomercato Inter – Nonostante la sessione estiva del Calciomercato sia ancora relativamente lontana, l’Inter sembra essere già molto attiva. La dirigenza nerazzurra ha praticamente chiuso il colpo Lautaro Martinez con l’attaccante classe ’97 che sarà a disposizione a partire dal 1° luglio. 27 i milioni sborsati dall’Inter per strappare il giocatore al Racing, mentre nel contratto del gioiellino argentino verrà ...

Inter - in estate si punta a due campioni argentini : investimento da 50 milioni Video : Il calciomercato [Video] invernale è appena terminato, con l'ennesimo colpo in canna per l'#Inter che non ha saputo portare a Milano Pastore dopo un lungo corteggiamento e gia' si parla dei possibili arrivi in estate. Non solo solo chiacchiere, visto che Ausilio volato in Argentina ha parlato anche con il giocatore e a quanto pare avrebbe anche presentato l'offerta per portare il piccolo campione a Milano. Il nome? Si tratta di Lautaro ...

Inter - rispunta Conte : matrimonio in estate? Milan alla finestra - ma Spalletti e Gattuso… : Inter, rispunta Conte: matrimonio in estate? Milan alla finestra, ma Spalletti e Gattuso… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, rispunta Conte- Continua il periodo piuttosto complicato per l’Inter e per Luciano Spalletti. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, trapelate dall’Inghilterra, Antonio Conte, qualora dovesse esser esonerato ...

Inter - Martinez arriverà in estate : Real Madrid bruciato : Non abbiamo paura della rimonta del Milan, nello sport chi ha paura fallisce". Yuto Nagatomo , 31, , passato in prestito al Galatasaray. GETTY IMAGES nagatomo - Ieri Zanetti ha parlato del ...

Retroscena Verdi - dietro il “no” al Napoli c’è l’Inter! In estate via anche Icardi : La sessione invernale del calciomercato si è conclusa da poco ore ma già si pensa all’estate e alle possibili mosse in vista della prossima stagione. In particolare sui quotidiani in edicola questa mattina vengono anticipati i probabili movimenti dell’Inter che ha chiuso il mercato di gennaio senza il colpo a centrocampo tanto invocato da Spalletti. ‘Repubblica’ svela che i nerazzurri starebbero già sondando il terreno ...

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato : assalto del Real Madrid rinviato all’estate : Icardi via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, impossibile immaginare un affare del genere entro questa sera (31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:15:00 GMT)

E l'Inter trema per l'estate che verrà : Come era prevedibile, la foto postata lunedì sera da Icardi ha rischiato di creare un caso diplomatico ad Appiano Gentile. Per questo, la società ha chiesto chiarimenti al giocatore, che ha spiegato che in tutto ciò l'Inter non c'entra. Si tratterebbe, quindi, di motivi personali.Icardi quindi non è sul mercato e il giocatore non ha di certo chiesto la cessione, ma è anche vero che in futuro le cose possono cambiare. Senza Champions, ...

Dall'Inghilterra : Inter - assalto a Godin in estate : Secondo quanto riportato dal sito web di Sky Sport Inghilterra l'Inter in estate proverà a raddoppiare l'operazione completata due anni fa con l'Atletico Madrid per Joao Miranda e riformare in estate la coppia di difesa con Diego Godin.

ICARDI LASCIA L'Inter?/ Calciomercato - il post su Instagram agita tutti : a gennaio resta - ma in estate… : Mauro ICARDI LASCIA L'INTER? Il calciatore argentino ha condiviso un post ambiguo su Instagram che ha messo in allarme i tifosi nerazzurri, facendo scatenare le voci di una cessione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:06:00 GMT)

Calciomercato 2018 gennaio - Roma quasi in fondo. Juve e Inter - progetti per l'estate : Milano, 22 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio entra sempre di più nel vivo. Edin Dzeko è pronto a lasciare la Roma e si avvicina a grandi passi verso il Chelsea di Antonio Conte : la società ...

Calciomercato Inter/ News - futuro Icardi : in estate tutto può succedere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Mauro Icardi potrebbe lasciare il club meneghino, ma solo in estate, e solo in caso di mancata Champions League(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:13:00 GMT)

Elefante attacca l’autobus in panne. L’autista riprende dall’Interno le testate del pachiderma - e il mezzo si sposta : Un Elefante ha “attaccato” un bus ed un camion nello Yunnan, provincia nell’estremo sud-ovest della Cina. Il video è stato girato dai residenti della zona e dalla polizia forestale. A bordo del bus, fermo in mezzo alla strada a causa di un guasto, c’era solo l’autista che ha filmato in prima persona l’aggressione del pachiderma. Prima del guasto stava portando otto esperti nella zona proprio per monitorare ...