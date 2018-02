Infortunio Miranda e Perisic | out con il Genoa? Ecco l’esito degli esami

calcioweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2018)– L’Inter ha interrotto il digiuno di vittorie battendo a San Siro il Bologna grazie ai goal di Eder e Karamoh. I nerazzurri sono tornati così al terzo posto in classifica ma per gli uomini di Spalletti sarà vietato fallire perchè dietro corrono e anche il Milan è tornato a sperare in un posto in Champions League. Intanto però non arrivano buone notizie in merito a, usciti acciaccati dalla gara con il Bologna. Per quanto riguarda l’esterno croato ha rimediato distorsione acromion claveare. Difficilmente quindi sarà presente a ‘Marassi’ per la sfida con il. Joaoinvece si sottoporrà domattina alle visite mediche che evidenzieranno con chiarezza il problema alla coscia. Anche la sua presenza per il match con il ‘Grifone’ è in forte dubbio. L'articolo, out con ...