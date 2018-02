INFORTUNIO BARZAGLI Risentimento muscolare al polpaccio per il difensore della Juventus

INFORTUNIO Barzagli/ Juventus news - problemi al polpaccio durante il riscaldamento : risentimento muscolare? : Infortunio Barzagli , Juventus news : problemi al polpaccio durante il riscaldamento per il difensore centrale. risentimento muscolare? Si attendono gli esami per diagnosi e tempi di recupero(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:16:00 GMT)

INFORTUNIO BARZAGLI - tegola Juventus : il difensore si ferma nel riscaldamento : Infortunio Barzagli – Dopo la gara tra Verona e Roma continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un match di grande interesse è quello che metterà di fronte Juventus e Sassuolo, gara importante per i rispettivi obiettivi, in particolar modo la squadra di Allegri, in attesa della gara del Napoli, ha intenzione di tornare in testa alla classifica. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il tecnico ...