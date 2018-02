Influenza - muore mamma 38enne : “Aveva rinunciato a un farmaco perché troppo caro” : Influenza, muore mamma 38enne: “Aveva rinunciato a un farmaco perché troppo caro” Heather Holland, 38enne del Texas, lascia il marito e i due figli di 10 e 7 anni. “Era la mia migliore amica, la mia anima gemella, il mio tutto”, ha detto il marito descrivendo la donna anche come una insegnante appassionata amata dai […] L'articolo Influenza, muore mamma 38enne: “Aveva rinunciato a un farmaco perché troppo caro” sembra essere il ...

Melissa muore a 18 anni di Influenza. Il dolore della gemella : “Non so cosa farò senza di lei” : Melissa muore a 18 anni di influenza. Il dolore della gemella: “Non so cosa farò senza di lei” Melissa Whiteley, studentessa britannica, si è ammalata il giorno di Natale e, finita in coma farmacologico, è morta in ospedale il 27 gennaio scorso. I genitori: “Non sottovalutate i sintomi dell’influenza”.Continua a leggere Melissa Whiteley, studentessa britannica, […] L'articolo Melissa muore a 18 anni di influenza. Il ...

Sassari - uccisa dall’Influenza suina dopo il parto : 35enne muore in ospedale : Sassari, uccisa dall’influenza suina dopo il parto: 35enne muore in ospedale Carla Pisanu è la terza vittima di questa malattia. Aveva appena partorito due gemelle, che adesso stanno bene. Avrebbe dovuto sposarsi il 3 gennaio Continua a leggere L'articolo Sassari, uccisa dall’influenza suina dopo il parto: 35enne muore in ospedale sembra essere il primo su NewsGo.

Influenza suina : Carla - 35 anni - muore dopo aver partorito le sue gemelline : Era riuscita a dare alla luce, con il parto cesareo, le sue due gemelline , Greta e Beatrice, ma non è riuscita a vincere una malattia grave come l'Influenza A/H1N1, più nota come ' Influenza suina ': ...

Appena diventata mamma di due gemelline - Carla muore per le complicanze dell'Influenza : E' morta subito dopo aver dato alla luce due gemelle, uccisa dall'influenza suina, che ha fatto così la sua terza vittima in Sardegna. Carla Pisanu, 35 anni, era in ospedale a Sassari dal 31 dicembre, ...

Influenza - Dylan muore a 12 anni per sepsi. La mamma : “Attenzione a questi sintomi” : Influenza, Dylan muore a 12 anni per sepsi. La mamma: “Attenzione a questi sintomi” Dylan Day è deceduto a soli 12 anni lo scorso 20 gennaio a Liverpool per complicazioni dell’Influenza e a pochi giorni dalla diagnosi. La madre Sarah, ancora sconvolta per quanto accaduto, ha aperto una pagina Facebook in cui sensibilizza tutti i […] L'articolo Influenza, Dylan muore a 12 anni per sepsi. La mamma: “Attenzione a questi sintomi” sembra ...

Sardegna - muore di Influenza : era mamma di due gemelline Video : Aveva solo 35 anni la giovane mamma di Bari Sardo che ieri sera è morta in to alle complicazioni derivate dalla terribile febbre suina. Carla Pisanu aveva contratto la malattia alla fine del 2017 ed in quel periodo era in attesa di due gemelline, i primi di gennaio però la sua situazione si era fatta ancora più grave [Video] e i medici che la vano avevano deciso di ricoverarla nel reparto di Rianimazione delle cliniche San Pietro dell’Aou, a ...

Sardegna - muore di Influenza : era mamma di due gemelline : Aveva solo 35 anni la giovane mamma di Bari Sardo che ieri sera è morta in seguito alle complicazioni derivate dalla terribile febbre suina. Carla Pisanu aveva contratto la malattia alla fine del 2017 ed in quel periodo era in attesa di due gemelline, i primi di gennaio però la sua situazione si era fatta ancora più grave e i medici che la seguivano avevano deciso di ricoverarla nel reparto di Rianimazione delle cliniche San Pietro dell’Aou, a ...

Influenza - un'altra vittima : muore un 50enne : Ricoverato per una polmonite da Influenza. L'Influenza, nella sua forma più grave, continua a fate vittime. Questa mattina non ce l'ha fatta il paziente di 50 anni di Lanusei, ricoverato a Sassari lo ...

Bimbo di 7 anni si addormenta in classe : “Ha l’Influenza”. Muore il giorno dopo : Bimbo di 7 anni si addormenta in classe: “Ha l’influenza”. Muore il giorno dopo Kevin Baynes Jr. aveva mal di gola e vomito e per questo la sua maestra ha deciso di mandarlo a casa venerdì. In ospedale i medici hanno riscontrato i segni dell’influenza. Eppure neanche 24 ore dopo il cuoricino del Bimbo americano […] L'articolo Bimbo di 7 anni si addormenta in classe: “Ha l’influenza”. Muore il giorno dopo sembra essere il primo su ...

Influenza negli Stati Uniti - giovane mamma muore due giorni dopo il ricovero in ospedale : Influenza negli Stati Uniti, giovane mamma muore due giorni dopo il ricovero in ospedale Tandy Harmon, 36enne statunitense mamma di due figli, è morta due giorni dopo il ricovero in ospedale. Era stata ricoverata con gravi complicazioni conseguenza dell’Influenza.Continua a leggere Tandy Harmon, 36enne statunitense mamma di due figli, è morta due giorni dopo il […] L'articolo Influenza negli Stati Uniti, giovane mamma muore due ...

Usa - bimba di 6 anni muore a causa dell’Influenza : non era vaccinata : Usa, bimba di 6 anni muore a causa dell’influenza: non era vaccinata Negli Stati Uniti continua a crescere il numero di persone colpite da influenza stagionale: nella Carolina del Nord Emily, una bimba di appena sei anni, è morta pochi giorni dopo il ricovero in ospedale.Continua a leggere Negli Stati Uniti continua a crescere il […] L'articolo Usa, bimba di 6 anni muore a causa dell’influenza: non era vaccinata sembra essere il primo su ...

Influenza - 50enne muore a Udine in seguito a complicanze - : Nella stessa struttura sono ricoverate altre 13 persone affette da una forma particolarmente aggressiva. Una di queste è in gravi condizioni e si trova nel reparto di rianimazione dove è sottoposto a ...

Udine - muore un uomo di 50 anni per l'Influenza : Non era vaccinato e non soffriva di gravi patologie pregresse, ma era ricoverato da giorni per complicanze broncopolmonari