Il vero volto e la storia di San Valentino | protettore degli innamorati

(Di lunedì 12 febbraio 2018) San, il patrono, ha finalmente un. A pochi giorni dalla celebrazione del Santo, il team composto da ricercatori e antropologi dell'Università di Padova e del museo San Paolo di Monselice ha ricostruito le fattezze e lo stile di vita del Sandi Monselice.Il modello 3D mostra unregolare dalla pelle chiara, la fronte bassa e i capelli scuri. Il Santo è vissuto tra il 119 e 338 d. C, probabilmente a Roma. Un uomo alto per l'epoca, anche se la sua altezza non supera il 1.66m. Non vi sono segni che possano far luce sulla causa di morte, nonostante l'agiografia riporti la morte per decapitazione del martire. Si sa però che aveva tra i 20 e i 25 anni quando è morto in un epoca in cui l'età media era 35 anni. Grazie all'analisi dei denti si può anche ricostruire la sua dieta, ricca di zuccheri e ...