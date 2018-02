Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso delle compagnie telefoniche contro le bollette

Agatino CaTARella - tutto sul mitico centralinista del Commissario Montalbano : età - carriera - moglie e figlia dell’attore Angelo Russo : Nella famosa serie televisiva ”Il Commissario Montalbano” interpreta l’amatissimo agente Catarella, il divertente e strampalato centralinista del commissariato di Vigata. Spalla delle più esilaranti gag comiche telefoniche della serie, giocate sugli equivoci linguistici dovuti alla sua parlantina veloce e strettamente siciliana, Angelo Russo è nato a Ragusa il 21 ottobre del 1961 (1,68 centimetri di altezza) da papà ...

Manuel Agnelli è Caravaggio - la sua voce per l io dell artista 'È un altro modo di canTARe' - Cinema - Spettacoli : 'C'è un tale Michelangelo da Caravaggio che a Roma fa cose notevoli. Costui s'è conquistato con le sue opere fama, onore e rinomanza. Egli è uno che non tiene in gran conto le opere di alcun maestro, ...

Piersanti MatTARella - la “verità “ del processo Andreotti e le elezioni in Sicilia : "Assolto! Assolto! Assolto!". Parole urlate a piena gola in un telefonino, sottolineate con un energico pugno sul tavolo, in mezzo a una folla di microfoni e telecamere, da un avvocato in toga raggiante di felicità. Fu quel fermo-immagine a rendere per sempre impressa nella memoria del grande pubblico Giulia Bongiorno, toga di grido, palermitana, che dopo le prossime elezioni (in cui correrà capolista della Lega nel collegio ...

Raffaella Di Caprio in Furore 2 da protagonista : la cugina campana di Leonardo sarà la sTAR della fiction : Il 18 febbraio si avvicina a grandi passi e con esso anche l'esordio di Raffaella Di Caprio in Furore 2. Tra le new entry della fiction di Canale 5 non ci sarà solo l'ex naufrago Francesco Monte ma anche la bella biondina, ex Miss, nonché lontana parente della star di Hollywood Leonardo Di Caprio. Sembra proprio che la recitazione sia nel DNA della famiglia e adesso toccherà all'attrice dare sfoggio delle sue qualità a partire dalla prima ...

Addio allo storico Galasso - il cordoglio del presidente MatTARella : 'Scompare con Giuseppe Galasso una grande figura del mondo intellettuale italiano. Alla sua cultura di storico e di studioso del pensiero politico ha saputo unire una ricca umanità e una incrollabile passione civile, che ha animato nel tempo il suo ...

Oroscopo del 13 febbraio 2018 segno favorito SagitTARio : Oroscopo del giorno martedì 13 febbraio 2018, tutti i segni zodiacali. Leggiamo insieme cosa ci dicono le stelle, con un occhio di riguardo al segno favorito che è Sagittario. INDICE Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ariete 21 marzo-20 aprile: questa giornata sarà contraddistinta da colori e da nuove conoscenze. No alle decisioni di impulso che ... The post Oroscopo del 13 febbraio ...

“Mio figlio è come te…”. Elena SanTARelli interviene su Instagram : dopo la confessione di Nadia Toffa che ha fatto sapere a tutti di aver avuto un cancro - la bella moglie di Bernardo Corradi non può fare a meno di dire la sue. Quel che fa sapere la modella sul piccolo Giacomo è da brividi : Domenica 11 febbraio è ricominciata la trasmissione Le Iene. Grande fermento. tutti erano impazienti di vendere Nadia Toffa di nuovo seduta dietro il bancone. dopo il malore che l’ha colpita, era ovvio che la Toffa raccontasse in tv cosa le fosse successo. Ma nessuno si aspettava di sentirle dire ciò che ha detto: “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. ...

Dieta oloproteica - il potere della ‘liposuzione’ custodito in un regime alimenTARe : La Dieta oloproteica realizza il sogno di tutti quegli uomini e di quelle donne in sovrappeso, o, che comunque, soffrono

“Pensavo solo al sesso - non riuscivo a smettere”. Il coraggio di questa ragazza - schiava del suo lato oscuro per anni - incapace di reagire. Una vita rovinata. Fino a quando - quasi per caso - non trova finalmente la forza per rialzarsi. E racconTARe al mondo la sua (toccante) vicenda : Una dipendenza, quella dal sesso, che aveva sviluppato già giovanissima, quando a soli 12 anni aveva avuto quel primo incontro con il mondo dell’eros guardando per caso un film a luci rosse. Da lì in poi la sua vita era cambiata per sempre, spingendola in un vortice senza più freni inibitori fatto di incontri continui, festini organizzati anche tre o quattro volte a settimana soltanto con il fine di incontrare più uomini possibili e ...

Elena SanTARelli sostiene Nadia Toffa e parla del figlio Giacomo : Nadia Toffa, cancro: Elena Santarelli le manda un messaggio commovente Ieri Nadia Toffa ha commosso il pubblico da casa e tutti i suoi colleghi con una confessione choc: la iena ha avuto un cancro che le hanno diagnosticato e curato in seguito al malore avuto un paio di mesi fa nella hall di un albergo dove stava lavorando. Nadia Toffa è una guerriera, così si è considerata ieri sera, e ha chiesto espressamente di non trattarla da malata, ma ...

“Me l’ha strizzata e mi ha detto maiale grasso”. Choc nel mondo dello spettacolo. Nel bel mezzo dell’evento - proprio lui si avvicina alla splendida sTAR e dà vita al momento più trash della storia. Presenti sconvolti : Il mondo della moda può essere spietato. Tutti sappiamo come le modelle siano sottoposte a pressioni di ogni tipo per eguagliare modelli di bellezza delle volte irraggiungibili. Ma se a questo uniamo le difficoltà dei rapporti interpersonali legati alle molestie diventa un incubo. In questi ultimi giorni è esploso un nuovo scandalo che ha visto al centro la denuncia della super modella Kate Upton nei riguardi di Paul Marciano, i ...

Nei big data dell’Inps i segreti per non andare in pensione troppo TARdi : Il diario degli italiani negli archivi?Inps, dalle paghe alle malattie, le microstorie dei cittadini aiutano a ricostruire i trend del Paese...

STARtup italiane - metà siti web non vanno e dati deludenti. Una bolla? : Le Startup innovative non sono ancora digitali. O almeno non lo sono del tutto ovvero al livello che ci si attenderebbe da una realtà di questo livello.

Delusione con l’Asus ZenFone 3 Max dopo l’aggiornamento 351 : Oreo è in riTARdo : A partire da oggi 12 febbraio risulta in distribuzione un nuovo aggiornamento per i possessori di un Asus ZenFone 3 Max. Si tratta della patch 351 che, come si potrà notare dal changelog ufficiale, non dovrebbe rivoluzionare il nostro modo di utilizzare il device giorno dopo giorno. Cerchiamo di approfondire la questione su un firmware che si pensava potesse avere risvolti di natura ben diversa per un prodotto diventato molto popolare qui in ...