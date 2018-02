Il Tar boccia le società tlc | Bolletta corretta è mensile Ma congela i

Elezioni - V.Boccia : troppe promesse a vuoto - non smonTare riforme : Roma, 11 feb. , askanews, - La campagna elettorale è "tutta giocata su redistribuzione e promesse quando invece il mondo reale è ben più complesso". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Non si guarda alla bontà delle misure delle scelte ma a chi le fa. ...

Tevez boccia LauTaro Martinez : 'Mondiale? Non è pronto - è discontinuo' : In Argentina è considerato il crack del momento. L'Inter lo sogna, ma non è l'unico top club ad aver messo gli occhi su di lui. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, talento classe '97 del Racing. Una ...

'Bocciai Fiorello in un provino perché parlava troppo. L'amore? Per me ormai è troppo Tardi' : La televisione è un mondo affascinante, ma spesso c'è il rovescio della medaglia" avverte. Ma la vita di Pippo non è stata tutte rose e fiori e Costanzo gli fa ricordare un episodio tragico: "Nel ...

Pippo Baudo si racconta a "L'Intervista" : "Bocciai Fiorello in un provino perché parlava troppo. L'amore? Per me ormai è troppo Tardi" : Pippo Baudo è la televisione italiana, oltre ad essere il volto più rappresentativo del programma Rai per eccellenza: il Festival di Sanremo. Non stupisce, allora, che Maurizio Costanzo abbia voluto introdurre il colloquio con lui a L'intervista, su Canale 5, partendo proprio dal racconto delle 13 edizioni condotte dal presentatore, che si scherma: "Non credo di condurre un altro Festival". Ma il colloquio tra i due mostri sacri ...

“Menù vegano non è un diritto all’asilo” - Tar di Bolzano boccia ricorso dei genitori : Il menù vegano all’asilo non è un diritto. Così si potrebbe riassumere il senso di quanto stabilito dal Tar di Bolzano, che, secondo quanto riporta l’Ansa, ha respinto il ricorso presentato da una famiglia del capoluogo altoatesino che rivendicava per la propria bambina, che frequenta l’asilo nido, pasti vegani. Secondo i giudici l’offerta di ben quattro menù dietetici, vegetariani, oppure senza carne suina o bovina, è sufficiente. La ...

Baglio : Tar boccia gara Campidoglio e topi ballano : Roma – Questo il comunicato diramato da Valeria Baglio, consigliera capitolina del Partito Democratico: “Annullato dal Tar il bando di gara per la manutenzione del verde... L'articolo Baglio: Tar boccia gara Campidoglio e topi ballano su Roma Daily News.

Piero Angela : “Alberto fu bocciato in quinta elemenTare. Se uno non fa bene deve essere punito” : “Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito”. A pronunciare questa frase potrebbero essere stati molti genitori ma in questo caso si tratta di un papà insospettabile, più che altro perché a sentirlo parlare oggi, il figlio bocciato, mai verrebbe da pensare a una sonora bocciatura. Si tratta infatti di Piero Angela che, ospite di Carta Bianca su Rai Tre racconta questo ‘incidente di ...

Piero Angela : "Alberto fu bocciato in quinta elemenTare. Gli bruciò molto - ma è giusto essere puniti se non si fa bene" : "Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito". Parola di Alberto Angela che in un'intervista a #Cartabianca di Bianca Berlinguer ha detto:"Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti, ma se un alunno non va bene è giusto che ripeta l'anno. Ad Alberto la bocciatura è bruciata molto, ma gli ha innescato una spirale virtuosa".Una spirale virtuosa che lo ha portato a ripetere, nella ...