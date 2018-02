Il Sole schiaccia un pisolino | si risveglierà nel 2019 

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Ilun ‘’ per recupera le forze prima del risveglio che nel 2019 segnerà l‘inizio del nuovo ciclo della sia attività. Il suo ‘saluto’ è nella comparsa di un gruppo di macchie in prossimità dell’equatore che si estende per circa 100.000 chilometri, ossia 7,8 volte il diametro della Terra. “Quando le macchie solari cominciano a formarsi in prossimità dell’equatore è il segno che ilè vicinissimo alla fase di minima attività e si prepara a iniziare un nuovo ciclo”, ha detto all’ANSA il fisico solare Mauro Messerotti, dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e dell’università di Trieste. L’attività magnetica delvaria, infatti, secondo un ciclo che dura in media 11 anni: è il periodo che intercorre tra una fase di minima attività e la ...