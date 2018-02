IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 13 febbraio 2018

IL SEGRETO / Hernando e Camila litigano a causa di Belen (anticipazioni serale 12 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata serale del 12 febbraio: Hernando trova Camila in compagnia di Belen e si arrabbia ancora una volta con la moglie che non lo aveva informato.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 21:23:00 GMT)

Il SEGRETO : le trame dal 12 al 16 febbraio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il lunedì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 12 al 16 febbraio 2017 Camila scopre che Belen è in paese affidata alle cure di una vicina e Nicolas di offre […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 12 al 16 febbraio 2018 – ...

Il SEGRETO anticipazioni : da lunedì 12 a venerdì 16 Febbraio 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap sceneggiata da Aurora Guerra per per la terza settimana del mese di Febbraio.

Anticipazioni Il SEGRETO : AQUILINO obbliga HERNANDO a lasciare i Manantiales ma… : La relazione extraconiugale che nascerà tra AQUILINO Benegas (Raul Tortosa) e la giovanissima Beatriz Dos Casas (Giulia Charm) porterà più di un problema al povero HERNANDO (Angel De Miguel) nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto; è dunque bene ricapitolare che cosa succederà… Dando un’occhiata alle Anticipazioni attinenti a questa storyline, scopriamo che AQUILINO incomincerà a tramare nell’ombra per ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 12 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 12 febbraio 2018: puntata pomeridiana – Belen si trova in paese con una vicina e Nicolas si propone di andare a cercarla. Cristobal Garrigues comincia a riprendersi e firma i documenti di Donna Francisca, ma inizia a sospettare qualcosa. Nemmeno Severo vive tranquillo: le ricerche fatte insieme a Carmelo sembrano far capire che la Montenegro sta cercando di prenderli in giro, e Adela lo ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : una notizia drammatica : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: la verità su Gonzalo e Maria Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto. Quasi tre milioni di telespettatori si sintonizzano ogni giorno su Canale5 per seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto sono clamorose e riguardano Gonzalo e Maria. I due, Esperanza e Beltran potrebbero essere morti. Aurora telefonerà ad Emilia dicendo che Cuba ...

Anticipazioni Il SEGRETO : PRUDENCIO parla a FRANCISCA della relazione tra JULIETA e SAUL!!! : Nelle puntate de Il Segreto in onda nell’ultima parte di febbraio, i telespettatori italiani faranno la conoscenza della nuova eroina romantica JULIETA Uriarte (Claudia Galan): dopo aver impedito ad una vettura di investire la piccola Juanita Ortuño (Chloe Lazaro), la ragazza potrà godere della riconoscenza di tutti i membri del clan Castañeda e deciderà di trattenersi stabilmente a Puente Viejo, con la nonna Consuelo (Trinidad Iglesia) e ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate spagnole : una famiglia distrutta : Torniamo a parlare di anticipazioni spagnole riguardanti la Soap Il Segreto. Emilia ed Alfonso sono stati sempre accoglienti e buoni e mai si sarebbero meritati tutto il dolore che hanno provato. Un’altra tragedia sta inoltre per colpirli, di che si tratterà? anticipazioni spagnole Il Segreto: Terribili notizie per Emilia ed Alfonso IL portale web Cultura En Serie, che tratta appunto delle anticipazioni della soap iberica, informa che un ...

Anticipazioni Il SEGRETO : cosa succederà a inizio marzo 2018 : Le puntate de Il Segreto in onda nei primi giorni di marzo 2018 saranno dense di clamorosi colpi di scena; scopriamo insieme che cosa succederà a Puente Viejo attraverso il nostro post che riassume tutte le Anticipazioni principali della telenovela: Matias giura a Marcela che le sarà fedele. Disperato dalle condizioni di salute di Marcela (Paula Ballesteros), ammalatasi di polmonite dopo essersi recata nel bosco (nonostante una tormenta!) per ...