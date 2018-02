Il Segreto Anticipazioni prossima puntata | Francisca e Mauricio | parte il piano segreto

Il Segreto affronta Montalbano – Anticipazioni : Il Segreto Il Commissario Montalbano torna oggi su Rai 1 e L’Isola dei Famosi scappa per evitare il temibile confronto. Di contro c’è chi invece come al solito viene immolato per la causa, ovvero Il Segreto, che per l’occasione migra dal mercoledì al lunedì per tentare di frenare (per quanto possibile) il sicuro successo della fiction Palomar. Ecco a seguire le Anticipazioni delle puntate in onda questa settimana. Il Segreto: ...