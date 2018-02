Il nuovo video di Friday the 13th | The Game ci mostra le sfide per giocatore singolo

I cantanti di Sanremo 2018 intonano Porca Waka a Le Iene - nuovo tormentone estivo dei Mondiali in Russia : testo e video della parodia : Anche la puntata delle Iene di domenica 12 febbraio è stata dedicata alla kermesse sanremese che si è appena conclusa, con un servizio di Corti e Onnis insieme ai cantanti di Sanremo 2018. Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno raggiunto il teatro Ariston e braccato alcuni dei cantanti di Sanremo 2018, per proporre loro una nuova canzone da intonare. In vista dei Mondiali di Calcio 2018 in Russia, a cui l'Italia non parteciperà in ...

Il nuovo video di Mario + Rabbids : Kingdom Battle è dedicato alla colonna sonora : Mentre poco tempo fa vi riportavamo la vicenda del bambino che aveva spedito i propri disegni alla sede di Ubisoft Milano, per poi ricevere la risposta del Creative Director di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Davide Soliani, ecco che il titolo torna sotto i riflettori grazie alla pubblicazione di un nuovo video.Infatti, come riporta il canale YouTube di Nintendoeverything, è spuntato in rete un nuovo video dedicato alla realizzazione delle ...

Diretta/ Inter Bologna - risultato live 2-1 - info streaming video e tv : Karamoh realizza il nuovo vantaggio! : Diretta Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro, 24giornata di Serie A.

Ciclismo - Elia Viviani nuovo 'sceicco di Dubai' : il velocista vince la tappa e la classifica generale [VIDEO] : Ordine d'arrivo dell'ultima tappa del Dubai Tour 1 Elia Viviani , Ita, Quick Step Floors 3h05'28' 2 Marco Haller , Aut, Team Katusha Alpecin +'0; 3 Adam Blythe , GBr, Aqua Blue Sport +'0; 4 Jean-...

Un nuovo teaser di Montalbano 12 anticipa La giostra degli scambi : a cosa pensa il commissario? (video) : Per il lancio della nuova stagione, Rai1 ha rilasciato un nuovo teaser di Montalbano 12 in cui il commissario pare si trovi sulla scena di un crimine. La breve sequenza mostrata nel video proviene dalla prima puntata della dodicesima stagione, intitolata "La giostra degli scambi" (qui potete leggere la nostra recensione in anteprima). Un Montalbano pensieroso, assorto, e romantico: questa è la descrizione che più si addice al personaggio ...

Ciclismo - un nuovo caso di doping Video : Non è un momento particolarmente tranquillo per il mondo del #Ciclismo. Come se non bastasse lo scalpore che sta suscitando il caso di positivita' di Chris Froome [Video], uno dei big del gruppo, è arrivata la folle vicenda della squadra dilettantistica Altopack. Attorno alla formazione toscana è stato scoperto un giro di medicinali dopanti somministrati ai corridori che ha portato sei persone agli arresti domiciliari. A completare il periodo ...

#SonoStatoIo - il nuovo video degli Actual sul caso di Stefano Cucchi : Ma soprattutto una riflessione amara, lucida e vibrante di quello che è stato e sarà uno dei più celebri casi di cronaca giudiziaria. Insieme a Cucchi sono tanti i nomi di ragazzi morti nelle carceri ...

One Piece - anticipazioni puntata 825 : un nuovo nemico per Rubber Video : In questo articolo vi daremo alcune anticipazioni sulla puntata 825 di One Piece. L'ultimo episodio andato in onda, l'824, ha fatto la felicita' di molti fan del cartone animato [Video], che volevano vedere alcune scene topiche della saga di Whole Cake Island trasposte finalmente in versione animata. Il ricongiungimento tra Rubber e il suo compagno Sanji è oramai imminente, ma i due non faranno in tempo a festeggiare il loro incontro, che gia' ...

Un nuovo video di Monster Hunter World ci mostra il making of del gioco : Da qualche tempo Monster Hunter World, del quale vi abbiamo fornito la nostra guida, è stato reso disponibile per PlayStation 4 e Xbox One riscuotendo molto successo presso i giocatori, un successo testimoniato dai recenti dati che ci parlano di 6 milioni di unità distribuite e frutto del grande lavoro svolto dagli sviluppatori di Capcom.A tal proposito è interessante il nuovo video riportato da Gematsu, la terza parte del "making Of" di Monster ...

NEGRAMARO/ Video : Giuliano Sangiorgi porta il nuovo successo 'La prima volta' (Sanremo 2018) : Video, i NEGRAMARO ricordano quella famosa edizione del 2005 del Festival di Sanremo, quando furono eliminati nello stupore generale del pubblico e di Bonolis.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:59:00 GMT)

Fe torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay : Dopo avervi segnalato la data di uscita dell'ispirato Fe di Zoink ((Stick It to the Man, Zombie Vikings, Flipping Death), ecco che l'interessante gioco torna protagonista grazie a un nuovo video di gameplay riportato da GoNintendo.Per chi non lo sapesse, Fe può definirsi come un'avventura a base soprattutto di esplorazione che trasporterà i giocatori in un mondo fantastico da svelare nei panni di una creatura tutta da scoprire, ovvero proprio ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte declina l'invito in trasmissione ma un nuovo video di Striscia lo inguaia : Mentre il tarantino decide di non comparire in tv, arrivano nuove sconcertanti dichiarazioni da Eva Henger.

The Fall Part 2 : Unbound protagonista di un nuovo video gameplay : Over the Moon poco tempo fa ha annunciato la data di lancio di The Fall Part 2: Unbound, secondo capitolo della trilogia in arrivo su PC e console il prossimo 13 febbraio. Nel gioco, torneremo a seguire le vicende dell'AI A.R.I.D., che si è ribellata ai vincoli imposti dagli umani e il cui unico scopo è quello di essere libera.Nel sequel A.R.I.D. potrà prendere possesso di tre nuovi robot che le serviranno per procedere nell'avventura: un ...

Il Segreto trame Spagna - a Puente Viejo ci sarà un nuovo matrimonio : ecco di chi Video : Dalla Spagna finalmente arrivano della anticipazioni positive che riguardano due personaggi de #Il Segreto: Carmelo e Adela si sposeranno [Video]. Naturalmente i due protagonisti dovranno imbattersi a nuovi impedimenti prima di pronunciare il fatidico si davanti a don Anselmo. Nei prossimi mesi il braccio destro di Severo sara' il nuovo sindaco di Puente Viejo, togliendo il ruolo a Onesimo Miranar. Dopo aver raggiunto quest'obbiettivo molto ...