Il massone per hobby che imbarazza Di Maio

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Vitiello - candidato M5s massone. Di Maio “per lui game over” (12 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incidente aereo in Russia. Rimborsi e massoneria tra candidati M5s, scandalo Elezioni: Di Maio vs Vitiello, "per lui game over" (12 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:50:00 GMT)

M5s - Di Maio : candidato massone? Per noi è game over : "Gli abbiamo inibito l'utilizzo del simbolo", ha detto il leader dei 5 stelle parlando del candidato Catello Vitiello. Inoltre Di Maio sui rimborsi aggiunge: "Quelle persone come Cecconi e Martelli le ho già messe fuori, per gli altri stiamo facendo tutte le verifiche"

Di Maio chiude la porta al candidato massone : "Per lui è game over" : Non c'è spazio per Catello Vitiello nelle liste dei 5 Stelle. Lo dice il candidato premier Luigi Di Maio, a Napoli per la campagna elettorale. "Per quanto ci riguarda è una persona che non ci aveva detto di far parte di una loggia massonica e per questa ragione non può stare nel movimento. Gli abbiamo inibito l'utilizzo del simbolo e quindi per lui è game over"."Non ci sto, non rinuncio. Non ho rubato, ucciso, ...

C'è un massone in corsa con M5S per la Camera : "Nel Movimento 5 Stelle razzisti, omofobi e massoni non sono ammessi". Era stato perentorio Luigi Di Maio, scandendo le regole per chi voleva candidarsi con i grillini, già sotto accusa per questioni non proprio limpide come quella di Frascati, con il candidato Dessì prima accusato di essere vicino al clan Spada e poi di esservi vantato di avere pestato un ragazzino romeno.Peccato che le linee guida scandidate dal candidato ...

Candidati M5S - un massone corre per la Camera in Campania : Un massone da qualche settimana in sonno candidato in Campania con il Movimento 5Stelle: è Lello Vitiello, 'Oratore' della loggia napoletana 'Sfinge', la numero 1.283 aderente all'obbedienza del ...

Mafia e massoneria - Bindi : “Reciproche utilità e interessi. La segretezza è pericolosa - va proibita” : “Emerge con molta chiarezza un grande interesse da parte delle associazioni mafiose verso la massoneria e una sorta di arrendevolezza da parte di quest’ultima che consente alle mafie di interloquire con le classi dirigenti”. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare AntiMafia Rosy Bindi, a margine della presentazione della Relazione sulle infiltrazioni mafiose nella massoneria in Sicilia e Calabria. L'articolo ...

Mafia e massoneria - parla il Gran maestro Bisi : “Infiltrazioni? Per me sono zero”. Su FqMillenniuM in edicola : Infiltrazioni di Mafia nella massoneria siciliana e calabrese? “Parlo per il Grande Oriente e dico che a me risulta zero. Come sa ci sono altre affiliazioni e non avanzo giudizi a nome di altri”. Ne è convinto Stefano Bisi, Gran maestro del Grande Oriente d’Italia, la più importante delle massonerie con i suoi 23mila iscritti, che sull’onda delle polemiche sul lavoro della commissione parlamentare antiMafia ha concesso ...