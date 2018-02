Il lato rosa della moda uomo per questa primavera

gqitalia

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Pink is punk. Questo lo slogan che campeggia su t-shirt e magliecollezione p/e 2018 di Valentino. E, aggiungiamo noi, sicuramente è il più cool tra tutti i colori distagione. Lamaschile si prepara a vivere un periodo roseo, letteralmente, e sdogana il colore femminile per antonomasia. Non bisogna dimenticare che, sebbene nell’immaginario collettivo ilsia sempre stato legato al mondo femminile, fino alla fine degli anni ‘40 erano gli uomini a indossarlo. Vi ricordate il famoso “pink suit” di Jay Gatsby ne “Il grande Gatsby”, il capolavoro di F.Scott Fitzgerald? In un’epoca poi dove laè sempre più agender, fare distinzioni di colore in base al sesso sembra davvero qualcosa di anacronistico. Tanti gli stilisti che per la/estate 2018 l’hanno portato in passerella durante le sfilate: Fendi, Valentino, Versace, GCDS, Gucci, Michael Kors, Tom ...