Il film consigliato di oggi | lunedì 12 febbraio | The Eagle

Il film consigliato di oggi - domenica 11 febbraio : Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente : Nella prima serata della domenica di Canale 5, una prima tv da non perdere! Il film consigliato di oggi, 11 febbraio, è Chiamatemi Francesco-Il Papa della gente, che racconta la storia della giovinezza di Jorge Bergoglio e di come è diventato Pontefice. Un meraviglioso film biografico per ripercorrere le tappe del Santo Padre dagli anni nell’ordine dei Gesuiti, durante la dittatura argentina di Videla, al 13 marzo 2013, data della sua ...

Il film consigliato di oggi - sabato 10 febbraio : Rush : Se siete appassionati di gare automobilistiche, o più in generale di pellicole di genere sportivo, non perdetevi il film consigliato di oggi, 10 febbraio: Rush. Dal grande regista Ron Howard, il film racconta la nota rivalità, negli anni ’70, tra i due piloti di Formula 1 James Hunt e Niky Lauda. Il ritratto dei due campioni, in pista e nella vita privata. film consigliato: Rush Il biografico/sportivo Rush, film suggerito per la vostra ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 9 febbraio : Il giovane favoloso : Se siete indecisi su quale film vedere stasera, venerdì 9 febbraio, ecco un’interessante proposta per voi: il film consigliato di oggi è lo storico biografico Il giovane favoloso. La pellicola, di produzione italiana, è incentrata sulla (breve) vita del tormentato poeta Giacomo Leopardi, interpretato da Elio Germano. Anche qui l’attore romano ha dato prova della sua bravura e per il ruolo si è aggiudicato il terzo David di Donatello ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 8 febbraio : Un anno da leoni : Se amate le commedie, questa sera, giovedì 8 febbraio, c’è una prima tv Rai a cui non potete mancare! Il film consigliato di oggi è Un anno da leoni, la storia di tre uomini che hanno in comune il “birdwatching” (studio degli uccelli) e decidono di partecipare ad una gara che li vedrà lontani da casa per un anno. Le avventure non mancheranno, e il distacco dalle rispettive famiglie darà modo loro di riflettere sulla propria ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 7 febbraio : Il fuoco della vendetta : Due fratelli, due destini legati a doppio filo e una rabbiosa vendetta, per un intenso thriller del 2013 interpretato da un grande cast. Christian Bale e Casey Affleck saranno protagonisti del film consigliato di oggi: Il fuoco della vendetta. Vi piace come prospettiva per la serata? Allora continuate a leggere per avere più informazioni! film consigliato: Il fuoco della vendetta Il fuoco della vendetta (titolo completo Il fuoco della ...

Il film consigliato di oggi - martedì 6 febbraio : Il capitale umano : Se amate le pellicole italiane e la grande regia di Paolo Virzì, stasera non potete perdervi Il capitale umano, film consigliato di oggi. Di genere drammatico, ha ricevuto svariati premi cinematografici italiani, di cui ben 7 David di Donatello e 7 Nastri d’argento. Interpretato da Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni e Valeria Golino, Il capitale umano racconta di un ciclista ucciso da un pirata della strada e di ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 5 febbraio : In punta di piedi : Questa sera, lunedì 5 febbraio, Rai 1 propone una pellicola ispirata a fatti veri, il sogno di una bambina intrecciato alla crudele realtà della camorra. Il film consigliato di oggi è In punta di piedi, la storia di tre donne e della loro coraggiosa battaglia per sottrarsi ad un destino già scritto. Una bambina (figlia di un malavitoso) che vuole diventare ballerina classica, sua madre e la sua insegnante di danza. film consigliato: In punta di ...

Il film consigliato di oggi - domenica 4 febbraio : Una donna contro tutti – Renata Fonte : Da non perdere questa sera, domenica 4 febbraio, l’ultimo appuntamento con il ciclo Liberi sognatori, che già ci ha raccontato le storie di Libero Grassi, Mario Francese ed Emanuela Loi. Una donna contro tutti-Renata Fonte, il film consigliato di oggi, è basato sulla vita di Renata Fonte, Assessore del comune di Nardò (Lecce) che si oppose con tutte le sue forze alla distruzione dell’area naturale di Porto Selvaggio. film ...

Il film consigliato di oggi - sabato 3 febbraio : Il principe abusivo : Nuovo appuntamento questo sabato sera, 3 febbraio, con la comicità di Alessandro Siani: il film consigliato per voi è Il principe abusivo, che segna l’esordio di Siani come regista. A questa commedia, del 2013, ne sono seguite altre due (Si accettano miracoli, del 2015, e Mister Felicità, del 2017), andate in onda i sabati scorsi. Ne Il principe abusivo, l’attore napoletano sarà un giovane disoccupato, scroccone e rozzo, ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 2 febbraio : La corrispondenza : Se amate le pellicole romantiche con un alone di mistero, allora il film consigliato per voi nella serata del 2 febbraio è La corrispondenza, scritto e diretto dal “nostro” Giuseppe Tornatore ed interpretato da Jeremy Irons e Olga Kurylenko. Si tratta di una storia d’amore tra una giovane donna e un uomo più anziano di lei, lontani ma uniti da una fitta corrispondenza. Che continuerà anche dopo l’improvvisa sparizione ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 1° febbraio : Iron Man : Primo giorno del mese di febbraio. Per questa sera il film consigliato è l’action movie fantascientifico Iron Man, basato sull’omonimo fumetto della Marvel Comics ed interpretato dal grandioso Robert Downey Jr. La pellicola, del 2008, è stata seguita da altri due capitoli, uno nel 2010 e uno nel 2013. film consigliato: Iron Man In onda su Italia 1 alle 21.25, Iron Man è il film suggerito per la prima serata di giovedì 1° febbraio. Il ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 31 gennaio : Maldamore : Siete amanti della commedia italiana? Allora questa sera Rai 2 ha quello che fa per voi! Il film consigliato di oggi, mercoledì 31 gennaio, è Maldamore, una storia di amori e tradimenti interpretata da noti ed acclamati attori del piccolo e grande schermo. Ecco quindi il cast completo, la trama e il divertente trailer di Maldamore! film consigliato: Maldamore In prima visione su Rai 2, alle 21.05, la commedia italiana Maldamore (2014), film ...

Il film consigliato di oggi - martedì 30 gennaio : Adaline – L’eterna giovinezza : Questa sera, martedì 30 gennaio, il film consigliato per voi è il drammatico/fantastico Adaline – L’eterna giovinezza, la sbalorditiva vita di una donna il cui tempo si è fermato. Una storia incredibile, intensa, romantica. Dopo averla vista, sono sicura che, come me, la definirete anche voi una “favola”. film consigliato: Adaline – L’eterna giovinezza Adaline-L’eterna giovinezza (2015), film suggerito ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 29 gennaio : John Wick : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Avete voglia, questa sera, di un emozionante action movie? Bene, allora siete accontentati! Il film da vedere per questo lunedì, 29 gennaio, è l’avvincente John Wick, con protagonista il grande Keanu Reeves. Un killer ritiratosi dalle scene che, dopo l’uccisione del suo cane e il furto della sua auto, torna più spietato che mai in quel mondo che aveva abbandonato. film consigliato: John ...